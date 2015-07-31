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Страховая компания АгроС

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
170 000
на 31.07.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
1 555
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
659 679
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
29 488
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «АгроС» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 130-е место по объему собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-10 в сегменте сельскохозяйственного страхования. В страховом портфеле компании в 2014 году основной составляющей являлось сельскохозяйственное страхование (~100%). В настоящее время действует один филиал компании в Нижнем Новгороде. Головной офис находится в Балашихе (Московская область).

Банк России приказом от 24.02.2016 года № ОД-633 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «АгроС».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, а также непредставлением в Банк России документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора.

Решением Арбитражного суда Ростовской области 1 июня 2016 года ООО «СК «АгроС» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

ООО «СК «АгроС» ведет свою историю с 2002 года. В 2011 году к СК «АгроС» было присоединено ООО «Южносибирская страховая компания». На сегодняшний день СК «АгроС» является универсальным страховщиком, приоритетное направление деятельности – сельскохозяйственное страхование. Компания является членом объединения сельскохозяйственных страховщиков «Агропромстрах».

Участники общества – юридические лица, зарегистрированные в РФ: ООО «Томьинвест» (40,59%), ЗАО «Интеллект-Финанс» (29,41%), ООО «Томскинвест» (15%), ООО «Инвестплюс» (15%). Бенефициарами выступает ряд физических лиц, наибольшую долю из которых имеет Михаил Каширин, как учредитель и владелец 100% уставного капитала ООО «Томьинвест».

До 2012 года сборы компании находились на незначительном уровне, максимальный уровень сборов – 37,82 млн рублей в 2011 году. В 2014 году наблюдалось резкое увеличение объемов поступлений – до 659,59 млн рублей. В структуре сборов в 2014 году 99,9% составили страховые премии по договорам с юридическими лицами.

Выплаты компании в 2014 году составили 29,49 млн рублей. Уровень выплат – 4,47%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 14,79 млн рублей; выплат компания не осуществляла.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял из сельскохозяйственного страхования (98,48%, из них на страхование с господдержкой приходится 99,9% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 324,66 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой 649,32 млн рублей). В сегменте сельскохозяйственного страхования компания занимает восьмое место по России и лидирующие позиции в некоторых округах, в частности первое место по Саратовской области и Алтайскому краю.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 652,36 млн рублей (98,9%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,56 млн рублей, по МСФО информация отсутствует.

Уставный капитал – 170 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Иосипчук (руководитель временной администрации). Ранее в должности генерального директора находился Роман Долотов.

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 9 июня 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «АгроС»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3775 от 21.09.2015
Руководитель
Елена Александровна Зотьева (конкурсный управляющий)
по информации на 30 июня 2016 г.
ОГРН
1027000772810
Адрес
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 71, офис 5
Телефоны
+7 (495) 677-16-55
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3775 от 21.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 24.02.2016 года № ОД-633 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «АгроС».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 01.12.2015 № ОД-3412), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, а также непредставлением в Банк России документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора.
ЦБРФ СИ № 3775 от 21.09.2015 Отозвана
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