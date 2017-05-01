Страховая компания Югория-Мед

Справка banki.ru о компании

ОАО СМК «Югория-Мед» – региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС в 2016 году компания заняла 12-е место среди медицинских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка – 1,9%). Общество ведет деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Тюменской области, где занимает первое место по численности застрахованных (доля рынка – более 76% и 52% соответственно), а также на территории Республики Башкортостан. С 3 мая 2017 года компания «Югория-Мед» работает под новым брендом. Правопреемником всех прав и обязательств страховщика является ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

ОАО СМК «Югория-Мед» основано в январе 1998 года. Основными направлениями деятельности компании является осуществление ОМС на территории Тюменской области, в Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.

С декабря 2015 года единственным акционером компании является Страховая Группа «АльфаСтрахование»* (в лице ООО «АС Холдинг»). Ранее конечным владельцем выступал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представленный департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры. С 25 ноября 2016 года компания находилась в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Процесс реорганизации завершен 3 мая 2017 года. С этой даты «Югория-Мед» прекратила деятельность в качестве юридического лица, правопреемником всех прав и обязательств страховщика стало ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

16 июня 2016 года Банк России приказом № ОД-1868 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

По итогам 2016 года чистая прибыль страховщика составила 158,94 млн рублей согласно отчетности по РСБУ, что на 39,92% меньше показателя предыдущего года (в 2015-м – 264,54 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2016 года среднесписочная численность работников составила 261 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 286 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг надежности и качества услуг СМК «Югория-Мед» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом компании от актуализации рейтинга, связанным с планируемой реорганизацией Югория-Мед путем присоединения к ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (дата события – 28 июня 2016 года).

Руководство: Максим Соловей (генеральный директор), Виктор Миронов, Роман Кабаргин, Татьяна Громут, Нина Князева, Ирина Мальцева, Оксана Марченко, Татьяна Багаутдинова.

Совет директоров: Андрей Рыжаков, Максим Соловей, Ульяна Бушуева, Алла Александрова, Александр Трошин.

На 1 января 2017 года численность граждан, застрахованных в СМК «Югория-Мед» по обязательному медицинскому страхованию, составила более 2,79 млн человек.

*Группа «Альфастрахование» – крупный страховщик с универсальным пакетом услуг, объединяющий ряд компаний: ОАО «Альфастрахование», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» (специализируется на страховании жизни, создана в 2003 году), ООО «АльфаСтрахование – ОМС» (осуществляет ОМС, образована в 2009 году), ОАО СМК «Югория-Мед», ООО МСК «АСКО-Забота», ООО «Медицина АльфаСтрахования» (управляющая компания сети медицинских клиник). Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group и другие), основными бенефициарами которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн частных клиентов и компаний. По итогам 2016 года Группа «АльфаСтрахование» усилила свои рыночные позиции. Сборы Группы в 2016 году с учетом ОМС составили 250,9 млрд руб., что на 7,5% больше прошлогодних результатов (233,5 млрд руб.), доля рынка – 9,2%, размер консолидированного уставного капитала – более 11,8 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 19 сентября 2017 г.