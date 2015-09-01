Страховая компания Новый Век

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Новый Век» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 220-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование имущества юридических лиц (58,31%), добровольное медицинское страхование (19,68%), каско (18,87%). Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

Банк России приказом от 17.12.2015 года № ОД-3642 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Новый Век».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2456 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования ООО «СК «Новый Век»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 мая 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «СК «Новый Век» начало работу на рынке финансовых услуг с 2002 года. В настоящее время является универсальной страховой компанией, обслуживающей интересы юридических лиц (100% сборов в 2014 году). Приоритетными направлениями деятельности являются страхование имущества, добровольное медицинское страхование и автокаско. СК «Новый Век» не является участником профессиональных объединений, союзов и ассоциаций страховщиков.



Единственным участником страхового общества является ООО «Веско». Конечный бенефициар – Павел Сигал, который выступает главным участником ООО «Веско» через ООО «Атлант-С».

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 72,92% (71,28 млн рублей против 41,22 млн рублей годом ранее). В 2013 году зафиксировано резкое снижение объемов поступлений на 44,65%, а в 2014 году отмечен значительный прирост – на 307,39%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 160,72 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 39,45 млн рублей), 100% из них составляют сборы юридических лиц. По территориальному распределению почти весь объем страховых премий в 2014 году собран в Москве (98%). Остальные сборы (2%) осуществлены в Республике Татарстан.

Выплаты в 2014 году составили 108 тыс. рублей. Уровень выплат – 0,07%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 51,47 млн рублей (прирост 141,7% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 83,66 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (58,31%), добровольное медицинское страхование (19,68%), каско (18,87%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,61%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 80,63 млн рублей (50,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,38%.

Партнерами по перестрахованию являются российские перестраховочные компании, в числе которых ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАСПО «Москва Ре», ОАО «Профиль Ре».

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 445 тыс. рублей, информация по МСФО на сайте компании не размещена.

Уставный капитал – 145 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Елизаров (генеральный директор).

Информация о клиентах и банках-партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 4 мая 2017 г.