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Страховая компания Поддержка

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
158 800
на 01.08.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
20
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
367 967
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
206 248
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
  • Страхование лизинговых операций
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ОАО «Государственная страховая компания «Поддержка» (ГСК «Поддержка») – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 179-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в лидеры по сборам в Чувашской Республике – Чувашия. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось сельскохозяйственное страхование (79,54%). Компания имеет более 20 отделов страхования в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики. Головной офис находится в г. Чебоксары.

14 января 2016 года Банк России приказом № ОД-78 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2701), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Чувашской республики от 3 июня 2016 года ОАО ГСК «Поддержка» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 14 июня 2016 года ОАО ГСК «Поддержка» находится в стадии ликвидации.

ГСК «Поддержка» образована в марте 1996 года под названием ОАО Страховая Компания «Чувашия-Поддержка». В настоящее время основным видом деятельности ГСК «Поддержка» является имущественное страхование, в частности сельскохозяйственное страхование.

Главными участниками общества являются ООО «Поддержка» (88,49%) и Республиканский сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Содействие» (10,56%). Конечными владельцами в равных долях выступают двенадцать граждан России. Компания не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала снижение объемов поступлений на 48,57% и 8,7% соответственно. В 2014 году зафиксирован прирост объема страховых премий на 18,58%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 367,97 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 310,3 млн рублей), 78,4% из них составляют сборы с юридических лиц и 21,6% – с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Чувашской Республике – Чувашия (96,43%). В данном регионе компания заняла второе место по общему объему поступлений и первое место – по сельскохозяйственному страхованию.

Выплаты в 2014 году составили 206,25 млн рублей. Уровень выплат – 56,05%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 34,26 млн рублей (минус 52,59% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 67,38 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: сельскохозяйственное страхование (79,54%, из них на страхование с господдержкой приходилось 91,89% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 128,09 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 268,97 млн рублей), страхование имущества физических лиц (14,37%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,15%), добровольное медицинское страхование (2,12%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 90,76 млн рублей (24,66%), размер среднего агентского вознаграждения составил 17,6%.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания имеет чистую прибыль в размере 20 тыс. рублей, по МСФО показан убыток – 34,98 млн рублей.

Уставный капитал – 158,8 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

По состоянию на 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Зинаида Воробьева (генеральный директор), Александр Воробьев, Нурия Кнурова, Людмила Николаева, Алевтина Иванова, Алиса Кондрина, Светлана Иванова, Лариса Царева, Светлана Каленова, Светлана Суслопарова, Елена Дмитриева, Татьяна Касмакова.

Совет директоров: Воробьев Александр, Екатерина Воробьева, Зинаида Воробьева, Нурия Кнурова, Светлана Смирнова, Светлана Суслопарова, Лариса Царева.

В числе основных клиентов компании - сельхозтоваропроизводители (практически все сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства Чувашской Республики), многие сельскохозяйственные потребительские кооперативы, высшие и средне-специальные учебные заведения, а также субъекты малого предпринимательства, ряд промышленных предприятий, проектных организаций, районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза.

Дата последнего изменения: 20 июня 2016 г.
Справочная информация о компании
ОАО ГСК «Поддержка»
лицензия ЦБРФ СИ № 1383 от 11.06.2015
Руководитель
Эдуард Михайлович Еремеев (конкурсный управляющий)
по информации на 15 февраля 2017 г.
ОГРН
1022101133317
Адрес
428024, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Мира, дом 90, корпус 1
Телефоны
+7 (8352) 28-64-84
28-65-17
28-66-60
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 1383 от 11.06.2015 Отозвана

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-78 отозвал лицензии на осуществление страхования ОАО ГСК «Поддержка».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ЦБРФ СЛ № 1383 от 11.06.2015 Отозвана
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