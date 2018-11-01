Страховая компания ИНКОР Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «ИНКОР Страхование» (ранее СК «РОСИНКОР Резерв») – универсальный страховщик, владеющий широким набором продуктов по имущественному и личному страхованию. По итогам 2017 года компания заняла 92-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 25-е – по страхованию имущества юридических лиц. Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование имущества юридических лиц (46%), страхование от несчастных случаев (19,75%) и страхование финансовых рисков (15,42%). Компания имеет один филиал в Санкт-Петербурге. Общество зарегистрировано в Дмитрове (Московская обл.), но центральный офис находится в Москве.

ООО «ИНКОР Страхование» (до ноября 2017 года – ООО СК «РОСИНКОР Резерв) – универсальная страховая компания, основана в декабре 2000 года. Страховая деятельность осуществляется с 2001 года. Основное направление деятельности – страхование имущества корпоративных клиентов, включая недвижимость, технику и грузы. ООО «ИНКОР Страхование» – член НП «Национальная страховая гильдия» и Всероссийского союза страховщиков.

Компания имеет лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Участниками страхового общества являются: само общество (40,6%) и шесть физических лиц, каждому из которых принадлежит доля в размере 9,9%: Алексей Рубан, Альберт Ариянц, Сергей Хорзеев, Сергей Свинцов, Олег Андриянов и Роман Лыков.

В 2012-2013 годах поступления компании сократились на 25,62% и 51,03% соответственно, но уже в 2014-м отмечается существенный прирост сборов (+233,2%). В 2015 году динамика прироста незначительна (+1,67%), а по итогам следующих двух лет страховщик достиг значительного увеличения объема поступлений – в 3,65 раза в 2016 году и более чем в 2 раза по итогам 2017 года. Объем собранной премии в 2017 году составил 920,31 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 447,09 млн рублей), из них 95,66% уплачено юридическими лицами. Основной объем премий собран в Москве (82,34% от общего сбора). Размер страховых выплат в 2017 году составил 171 млн рублей, уровень выплат – 18,58%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 681,02 млн рублей премий, что на 4,31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 652,91 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 43 млн рублей, уровень выплат – 6,31%.

По итогам 2017 года основные доли в страховом портфеле компании занимают: страхование имущества юридических лиц (46%), страхование от несчастных случаев и болезней (19,75%), страхование финансовых рисков (15,42%), каско (10,23%), страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (4,58%).

При помощи посредников в 2017 год страховщиком собрано 747,77 млн рублей (81,25%), размер среднего агентского вознаграждения составил 41,98%.

Партнерами по исходящему перестрахованию являются российские и зарубежные компании, среди которых: Trust Re, РНПК, ООО «СПК Юнити Ре», АО «Русское перестраховочное общество» (Russian Re), Sava Re и другие.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 24,06 млн рублей, что на 64,72% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016 году размер прибыли после налогообложения равен 68,21 млн рублей). По отчетности МСФО за 2017 год показан убыток в размере 104,68 млн рублей против 68,21 млн рублей дохода годом ранее.

В июле 2015 года на внеочередном общем собранием участников общества (Протокол б/н от 29 июля 2015 года) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал компании, составляющий 608,01 млн рублей был уменьшен на 300 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости долей участников общества. Размер изменённого капитала юридического лица с 12 октября 2015 года составляет 308,01 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 17 ед., страховых агентов-физических лиц – 8 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Николай Николенко (председатель).



Руководство: Роман Лыков (генеральный директор), Оксана Манахова (главный бухгалтер – заместитель генерального директора), Михаил Бодров, Александр Архипов.

Клиентами компании в разные годы являлись: ООО «Автомаш Холдинг», ООО «Золотая мануфактура», ОАО «Московский завод «Кристалл», ГК «Массандра», ЗАО «Юнайтед Дистрибьютерс», ООО «Усовские винно-коньячные подвалы», ЗАО «ИНЖТРАНССТРОЙ», АО «ЦентрИнформ», ООО «Нефтегазснаб», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ФГБУК «Государственный академический Большой театр России», ООО «Энитайм», ООО «Торговый дом «Балтийский берег» и многие другие крупные российские компании, представляющие различные сферы бизнеса.

Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.