Страховая компания РЕСО-Гарантия, ОСЖ

Справка banki.ru о компании

ООО Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия» (ОСЖ «РЕСО-Гарантия») – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. Общество является дочерней компанией одного из крупнейших страховщиков – СПАО «РЕСО-Гарантия». По итогам 2017 года общество заняло 105-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 23-е место в сегменте страхования жизни (97,77% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

ОСЖ «РЕСО-Гарантия» создано в 2006 году. Основная деятельность компании – осуществление добровольного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. Компания входит в состав Федерального саморегулируемого союза страховых организаций и Всероссийского союза страховщиков.



Единственным участником страхового общества является СПАО «РЕСО-Гарантия»*, 93,26% акций которого владеет Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью RGI Holdings B.V. (Эр Джи Ай Холдингс Б.В.), зарегистрированная в Нидерландах, а 5,33% акций принадлежит компании CIS Equity Partners Ltd, зарегистрированной на Виргинских островах. Владельцами RGI Holdings B.V. являются нидерландский Фонд СТЭНПИК (60,66%) и французская страховая группа AXA (39,34%). Основные бенефициары общества – братья Сергей и Николай Саркисовы.

В 2013-2014 годах компания показала прирост сборов на 2,6% и 5,55% соответственно, а по итогам 2015 года – на 22,75%. В 2016-м страховщик собрал 84,12 млн рублей премий, что на 28,23% меньше показателя предыдущего года. По итогам 2017 года поступления страховщика увеличились в 8,35 раза и составили 702,53 млн рублей. В структуре сборов доминируют премии по договорам с физическими лицами – 99,13%.Размер выплат по итогам прошлого года равен 35,59 млн рублей, уровень выплат – 5,07%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,07 млрд рублей премий, что во много раз превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 41,59 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 69,78 млн рублей, уровень выплат – 2,27%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование жизни (97,77%) и страхование от несчастных случаев и болезней (2,23%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 697 млн рублей (99,21%), размер среднего агентского вознаграждения составил 5,08%.

По итогам 2017 года организация получила 59,55 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 52,39% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 39,08 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году увеличился в 2,2 раза и составил 72,67 млн рублей (в 2016-м – 33,38 млн рублей).

Уставный капитал – 300 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 56 чел., страховых агентов-юридических лиц – 4 ед., страховых агентов-физических лиц – 113 чел. (из них 2 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Раковщик (генеральный директор), Мария Селютина, Анна Клёмина (главный бухгалтер).

*СПАО «РЕСО-Гарантия» – это крупная универсальная страховая компания с лицензиями более чем на 100 видов страхования. РЕСО-Гарантия является агентской компанией в которой работают свыше 30 тысячи агентов (физических и юридических лиц). Филиальная сеть – одна из крупнейших в России и включает в себя более 900 филиалов и офисов продаж во всех регионах России. Продуктами и услугами компании пользуются более 11 млн клиентов – организаций и частных лиц. По итогам 2017 года РЕСО-Гарантия заняла третье место по размеру собранных страховых премий и второе место по сборам в сегменте автокаско. Основные финансовые показатели по итогам 2017 года: чистая прибыль компании (по РСБУ) – 15,8 млрд рублей, объем собранной страховой премии – 89,33 млрд рублей, сумма выплат – 46,89 млрд рублей. Размер уставного капитала – 10,85 млрд рублей (по состоянию на 1 июня 2018 года).

Дата последнего изменения: 9 ноября 2018 г.