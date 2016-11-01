Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Гранд

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 000
на 01.11.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
712
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
98 003
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
23 016
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Автострахование
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Гранд» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 203-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование имущества юридических лиц (65,07%), страхование грузов (17,56%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (9,45%). Основная деятельность компании сосредоточена в Москве, где расположен головной офис компании. Сеть представительств и филиалов отсутствует.

4 апреля 2016 года Банк России приказом № ОД-1149 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2698), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 25 ноября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО СК «Гранд» зарегистрировано в апреле 1993 года. Приоритетными направлениями деятельности компании являются: страхование имущества юридических лиц, страхование грузов и страхование гражданской ответственности.

Единственным участником страхового общества является ООО «Инвестиционное бюро «Частный финансист». Конечными бенефициарами выступают Михаил Девятайкин (42,56%), Евгений Мальцев (25,98%), Андрей Кирсанов (23,43%).

В последние три года компания демонстрировала существенные темпы прироста объема сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 196,43% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (64,05 млн рублей против 21,61 млн рублей годом ранее). В 2013 году темпы прироста составили 92,69%, в 2014-м – 83,55%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 226,54 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 123,42 млн рублей), 98,55% из них составляют сборы с юридических лиц, 1,45% – с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий собран в Москве. В данном регионе компания заняла 115-е место по общему объему взносов и 51-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц – главной составляющей страхового портфеля в 2014 году.

Выплаты в 2014 году составили 29,74 млн рублей. Уровень выплат – 13,13%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 86,84 млн рублей (минус 48,33% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 23,02 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (65,07%), страхование грузов (17,56%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (9,45%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,59%).

В 2014 году страховые премии собраны путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ и МСФО составила 398 тыс. рублей.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2016 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Сидоркин (генеральный директор). С 21 ноября 2016 года лицом действующим без доверенности от имени компании является конкурсный управляющий Наталия Бирюкова.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Гранд»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1240 от 03.04.2015
Руководитель
Наталия Владимировна Бирюкова (конкурсный управляющий)
по информации на 24 ноября 2016 г.
ОГРН
1033600041848
Адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5
Телефоны
+7 (495) 995-70-68
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1240 от 03.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1149 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Гранд».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2698), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 1240 от 03.04.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 3769
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах