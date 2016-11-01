Страховая компания Гранд

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Гранд» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 203-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование имущества юридических лиц (65,07%), страхование грузов (17,56%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (9,45%). Основная деятельность компании сосредоточена в Москве, где расположен головной офис компании. Сеть представительств и филиалов отсутствует.

4 апреля 2016 года Банк России приказом № ОД-1149 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2698), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 25 ноября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО СК «Гранд» зарегистрировано в апреле 1993 года. Приоритетными направлениями деятельности компании являются: страхование имущества юридических лиц, страхование грузов и страхование гражданской ответственности.

Единственным участником страхового общества является ООО «Инвестиционное бюро «Частный финансист». Конечными бенефициарами выступают Михаил Девятайкин (42,56%), Евгений Мальцев (25,98%), Андрей Кирсанов (23,43%).

В последние три года компания демонстрировала существенные темпы прироста объема сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 196,43% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (64,05 млн рублей против 21,61 млн рублей годом ранее). В 2013 году темпы прироста составили 92,69%, в 2014-м – 83,55%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 226,54 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 123,42 млн рублей), 98,55% из них составляют сборы с юридических лиц, 1,45% – с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий собран в Москве. В данном регионе компания заняла 115-е место по общему объему взносов и 51-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц – главной составляющей страхового портфеля в 2014 году.

Выплаты в 2014 году составили 29,74 млн рублей. Уровень выплат – 13,13%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 86,84 млн рублей (минус 48,33% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 23,02 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (65,07%), страхование грузов (17,56%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (9,45%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,59%).

В 2014 году страховые премии собраны путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ и МСФО составила 398 тыс. рублей.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2016 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Сидоркин (генеральный директор). С 21 ноября 2016 года лицом действующим без доверенности от имени компании является конкурсный управляющий Наталия Бирюкова.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2016 г.