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Страховая компания Медицинская страховая компания «Максимус»

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 000
на 01.12.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
84
за 2015
Справка banki.ru о компании

ООО «МСК «Максимус» – небольшая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС компания занимает 24-е место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан (доля рынка – 0,1%). Организация ведет деятельность по ОМС на территории Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской области, а также в Республиках Крым и Дагестан. Региональная сеть состоит из трех филиалов, расположенных в Волгограде, Симферополе и Махачкале. Головной офис компании находится в Ростове-на-Дону.

26 января 2017 года Банк России приказом № ОД-178 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

МСК «Максимус» создано в январе 2010 года. По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла шестое место по численности застрахованных граждан в Ростовской области (рыночная доля – 2,2%), третье место в Республике Крым (0,7%), четвертое место – в Волгоградской области (0,6%) и Республике Дагестан (0,4%).

В период 2012-2013 годов компания вела деятельность по добровольному медицинскому страхованию. В частности, в 2012 году объем страховых премий компании составил 3,08 млн рублей, а в 2013 году – достиг 4,11 млн рублей (прирост 33,58%). С 2014 года и по настоящее время страховые сборы по ДМС в компании отсутствуют.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, с 4 ноября 2016 года МСК «Максимус» прекращает деятельность по обязательному медицинскому страхованию. В августе компания уведомила о закрытии большинства пунктов выдачи полисов.

Единственным участником общества является Владимир Сергеев (100% доля в уставном капитале).

По итогам 2014 года чистая прибыль страховщика составила 2,62 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 2,87 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 84 тыс. рублей по РСБУ и совокупный доход в 7 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 23 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 82 человека. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Численность граждан, застрахованных в МСК «Максимус» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2016 года превысила 142 тыс. человек.

Руководство: Владимир Сергеев (генеральный директор), Павел Морозов, Анастасия Никишина, Лариса Гладкова, Наталия Пульнева (главный бухгалтер).

Партнерами компании являются Медицинский центр «Семья» (Ростов-на-Дону) и Лечебное диагностическое объединение «Целитель» (Республика Дагестан).

Дата последнего изменения: 27 января 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «МСК «Максимус»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4278 от 13.02.2015
Руководитель
Владимир Иванович Сергеев (генеральный директор)
по информации на 4 декабря 2016 г.
ОГРН
1106193000022
Адрес
344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, д. 123а
Телефоны
8 (800) 700-61-33
8 (863) 268-86-72
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4278 от 13.02.2015 Отозвана

Банк России приказом от 26.01.2017 № ОД-178 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «МСК «Максимус». Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
ЦБРФ ОС № 4278 - 01 от 13.02.2015 Отозвана
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