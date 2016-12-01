Страховая компания Медицинская страховая компания «Максимус»

ООО «МСК «Максимус» – небольшая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС компания занимает 24-е место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан (доля рынка – 0,1%). Организация ведет деятельность по ОМС на территории Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской области, а также в Республиках Крым и Дагестан. Региональная сеть состоит из трех филиалов, расположенных в Волгограде, Симферополе и Махачкале. Головной офис компании находится в Ростове-на-Дону.
26 января 2017 года Банк России приказом № ОД-178 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
МСК «Максимус» создано в январе 2010 года. По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла шестое место по численности застрахованных граждан в Ростовской области (рыночная доля – 2,2%), третье место в Республике Крым (0,7%), четвертое место – в Волгоградской области (0,6%) и Республике Дагестан (0,4%).
В период 2012-2013 годов компания вела деятельность по добровольному медицинскому страхованию. В частности, в 2012 году объем страховых премий компании составил 3,08 млн рублей, а в 2013 году – достиг 4,11 млн рублей (прирост 33,58%). С 2014 года и по настоящее время страховые сборы по ДМС в компании отсутствуют.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, с 4 ноября 2016 года МСК «Максимус» прекращает деятельность по обязательному медицинскому страхованию. В августе компания уведомила о закрытии большинства пунктов выдачи полисов.
Единственным участником общества является Владимир Сергеев (100% доля в уставном капитале).
По итогам 2014 года чистая прибыль страховщика составила 2,62 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 2,87 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 84 тыс. рублей по РСБУ и совокупный доход в 7 млн рублей по МСФО.
Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 23 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 82 человека. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.
В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Численность граждан, застрахованных в МСК «Максимус» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2016 года превысила 142 тыс. человек.
Руководство: Владимир Сергеев (генеральный директор), Павел Морозов, Анастасия Никишина, Лариса Гладкова, Наталия Пульнева (главный бухгалтер).
Партнерами компании являются Медицинский центр «Семья» (Ростов-на-Дону) и Лечебное диагностическое объединение «Целитель» (Республика Дагестан).
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 4278 от 13.02.2015
|Отозвана
|
Банк России приказом от 26.01.2017 № ОД-178 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «МСК «Максимус». Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
|ЦБРФ ОС № 4278 - 01 от 13.02.2015
|Отозвана
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.