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Страховая компания Экспресс-Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
186 300
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-6 903
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
11 328
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
526
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «СК Экспресс-Страхование» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 181-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 55-е место по сборам в сегменте страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (100% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

ООО «СК Экспресс-Страхование» образовано в сентябре 2002 года. До 2011 года общество осуществляло страхование имущества юридических лиц, добровольное медицинское страхование, страхование граждан от несчастных случаев и каско. С 2011 года компания специализируется исключительно на страховании гражданской ответственности юридических и физических лиц. По сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда третьим лицам компания заняла по итогам 2017 года 16-е место в Санкт-Петербурге, основном регионе деятельности.

Участниками страхового общества являются Некоммерческое партнерство строителей «Строительство дорог и инфраструктуры» (64,41%) и физическое лицо – Сергей Афанасьев (35,59%).

В 2013-2014 годах компания демонстрирует увеличение объема страховых взносов на 15,77% и 63,01% соответственно, а по итогам 2015-го – сокращение сборов на 27,97%. Следующие два года отмечаются существенным приростом объема поступлений: в 2016-м – на 132,33%, а по итогам 2017-го – на 75,14%. Размер собранной премии в минувшем году составил 11,33 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 6,47 млн рублей), из них 100% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами. Размер выплат равен 526 тыс. рублей, уровень выплат – 4,64%. Весь объем страховых премий был собран в Санкт-Петербурге (73-е место на рынке). За период январь-март 2018 года страховщик получил 1,52 млн рублей премий, что на 37,66% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,43 млн рублей). Выплаты в первом квартале не осуществлялись.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (100%).

При помощи посредников по итогам прошлого года обществом собрано 7,97 млн рублей (70,37%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,29%.

В 2017 году компания получила 6,9 млн рублей убытка по РСБУ и 11,26 млн рублей совокупного дохода по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в 8,52 млн рублей по РСБУ и 37,69 млн по МСФО.

Уставный капитал – 186,3 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 2 чел., страховых агентов-юридических лиц – 1 ед., страховые агенты-физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юрий Смирнов (генеральный директор), Ольга Волошина (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 9 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Экспресс-Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3815 от 01.10.2015
Руководитель
Юрий Владимирович Смирнов
по информации на 9 августа 2018 г.
ОГРН
1027703007507
Адрес
192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, стр. 4, лит. А, пом. 4.11
Телефоны
8 (981) 764-60-36
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3815 от 01.10.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3815 от 01.10.2015 Действует
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