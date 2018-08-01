Страховая компания СКОР Перестрахование

ООО «СКОР Перестрахование (ООО «СКОР П.О.») – одна из крупных перестраховочных компаний в России. По итогам 2017 года заняла пятое место по размеру собранных перестраховочных премий (1,51 млрд рублей). Перестраховочный портфель компании включает страхование имущества юридических лиц (68,62%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,96%), каско (9,32%) и др. Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.
ООО «СКОР П.О.» было учреждено в декабре 2008 года в рамках международной перестраховочной Группы СКОР (SCOR)*. Основным направлением деятельности компании в 2017 году являлось облигаторное перестрахование по имущественным видам страхования, в частности страхование имущества юридических лиц, строительно-монтажных рисков, грузов, каско морских судов и автомобильное каско, а также облигаторное перестрахование жизни.
СКОР П.О. является членом Всероссийского союза страховщиков, Национальной страховой гильдии и Ассоциации страховщиков жизни.
Единственным акционером компании является Европейское общество СКОР Е.О. (SCOR S.E.), контролирующее 100% долей общества.
Размер перестраховочных премий в 2017 году уменьшился на 32,08% по сравнению с предыдущим отчетным годом и составил 1,51 млрд рублей (в 2016-м – 2,22 млрд рублей). По итогам первого квартала 2018 года сборы на рынке перестрахования увеличились на 29,81%, размер собранной премии за этот период составил 992,3 млн рублей против 764,42 млн рублей за первые 3 месяца 2017 года.
По итогам 2017 года чистая прибыль страховщика, согласно отчетности по РСБУ, составила 82,9 млн рублей, что в 2,4 раза меньше показателя за предыдущий год (в 2016-м прибыль после налогообложения – 201,18 млн рублей). По данным МСФО совокупный доход компании за 2017 год уменьшился в 2,1 раза и составил 106,11 млн рублей (в 2016-м – 226,03 млн рублей).
Уставный капитал – 800 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).
Рейтинги:
S&P Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости ООО «СКОР П.О.» на уровне «AA-» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный» (дата события – 12 октября 2017 года).
АКРА присвоило ООО «СКОР П.О.» кредитный рейтинг на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный» (дата события – 1 июня 2018 года).
Руководство: Дмитрий Благутин (генеральный директор), Дарья Горбунова, Наталья Тарасова, Мария Крылова (гл. бухгалтер).
*Перестраховочная Группа СКОР основана во Франции в 1970 году и входит в число 5 крупнейших перестраховщиков мира. На сегодняшний день группа является независимым открытым акционерным обществом с количеством акционеров порядка 40 тысяч физических и юридических лиц из десятков стран мира, на всех континентах. Клиентами Группы являются более 4000 страховых компаний из более чем 160 стран. Отделения и дочерние подразделения Группы представлены в 37 странах мира. Чистый доход Группы по итогам 2017 года составил 286 млн евро, собственный капитал – 6,2 млрд евро, объем подписанных премий – 14,8 млрд евро.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ ПС № 4174 от 19.01.2016
|Действует
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.