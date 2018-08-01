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Страховая компания СКОР Перестрахование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
800 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
82 899
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Перестрахование
Справка banki.ru о компании

ООО «СКОР Перестрахование (ООО «СКОР П.О.») – одна из крупных перестраховочных компаний в России. По итогам 2017 года заняла пятое место по размеру собранных перестраховочных премий (1,51 млрд рублей). Перестраховочный портфель компании включает страхование имущества юридических лиц (68,62%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,96%), каско (9,32%) и др. Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.

ООО «СКОР П.О.» было учреждено в декабре 2008 года в рамках международной перестраховочной Группы СКОР (SCOR)*. Основным направлением деятельности компании в 2017 году являлось облигаторное перестрахование по имущественным видам страхования, в частности страхование имущества юридических лиц, строительно-монтажных рисков, грузов, каско морских судов и автомобильное каско, а также облигаторное перестрахование жизни.

СКОР П.О. является членом Всероссийского союза страховщиков, Национальной страховой гильдии и Ассоциации страховщиков жизни.

Единственным акционером компании является Европейское общество СКОР Е.О. (SCOR S.E.), контролирующее 100% долей общества.

Размер перестраховочных премий в 2017 году уменьшился на 32,08% по сравнению с предыдущим отчетным годом и составил 1,51 млрд рублей (в 2016-м – 2,22 млрд рублей). По итогам первого квартала 2018 года сборы на рынке перестрахования увеличились на 29,81%, размер собранной премии за этот период составил 992,3 млн рублей против 764,42 млн рублей за первые 3 месяца 2017 года.

По итогам 2017 года чистая прибыль страховщика, согласно отчетности по РСБУ, составила 82,9 млн рублей, что в 2,4 раза меньше показателя за предыдущий год (в 2016-м прибыль после налогообложения – 201,18 млн рублей). По данным МСФО совокупный доход компании за 2017 год уменьшился в 2,1 раза и составил 106,11 млн рублей (в 2016-м – 226,03 млн рублей).

Уставный капитал – 800 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинги:

S&P Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости ООО «СКОР П.О.» на уровне «AA-» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный» (дата события – 12 октября 2017 года).

АКРА присвоило ООО «СКОР П.О.» кредитный рейтинг на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный» (дата события – 1 июня 2018 года).

Руководство: Дмитрий Благутин (генеральный директор), Дарья Горбунова, Наталья Тарасова, Мария Крылова (гл. бухгалтер).

*Перестраховочная Группа СКОР основана во Франции в 1970 году и входит в число 5 крупнейших перестраховщиков мира. На сегодняшний день группа является независимым открытым акционерным обществом с количеством акционеров порядка 40 тысяч физических и юридических лиц из десятков стран мира, на всех континентах. Клиентами Группы являются более 4000 страховых компаний из более чем 160 стран. Отделения и дочерние подразделения Группы представлены в 37 странах мира. Чистый доход Группы по итогам 2017 года составил 286 млн евро, собственный капитал – 6,2 млрд евро, объем подписанных премий – 14,8 млрд евро.

Дата последнего изменения: 30 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СКОР П.О.»
лицензия ЦБРФ ПС № 4174 от 19.01.2016
Руководитель
Дмитрий Юрьевич Благутин
по информации на 30 августа 2018 г.
ОГРН
5087746664814
Адрес
109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 10
Телефоны
+7 (495) 660-93-88
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ПС № 4174 от 19.01.2016 Действует
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