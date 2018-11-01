Страховая компания Сбербанк страхование

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Сбербанк страхование» – универсальная страховая компания, крупная по объему сборов. Является дочерней организацией крупнейшего российского банка – Сбербанка России. По итогам 2017 года общество заняло 19-е по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и второе место в сегменте страхования имущества граждан, основной составляющей страхового портфеля (доля – 83,4%). Страховые продукты реализуются через отделения Сбербанка России (более 16 тыс. подразделений в 83 субъектах РФ), а также он-лайн и через офисы партнёров. Головной офис компании находится в Москве.

Компания основана в июне 2014 года под названием «Сбербанк Общее страхование» крупнейшим российским банком – Сбербанком России. Месяц спустя страховщик получил свое нынешнее название – ООО СК «Сбербанк страхование». С осени 2014 года полисы компании начали продаваться через отделения Сбербанка по всей стране.



Отметим, что к тому времени у Сбербанка уже работала одна страховая «дочка» – «Сбербанк страхование жизни». Эта компания, начавшая работать в 2012 году, по итогам 2014 года уже занимала первое место среди российских страховщиков жизни (объем собранной премии составил 36,5 млрд рублей). В последующие два годы эта компания сохранила свое лидерство на рынке страхования жизни.

«Сбербанк страхование» сосредоточилось на развитии банковского страхования, являющегося в последние годы главным драйвером российского страхового рынка. Компания начала продавать продукты по страхованию в области «не-жизни» (добровольное медицинское страхование, страхование имущества и ответственности, предпринимательских и финансовых рисков, от несчастных случаев и болезней). При этом основной задачей организации является обслуживание клиентов материнского банка. В июне 2016 года компания заявила о намерении выйти на рынок добровольного автострахования. Первые полисы каско были проданы в декабре прошлого года. В 2017 году компания планирует реализовать около 10 тыс. полисов автокаско клиентам Сбербанка. В октябре 2016 года компания вступила в Национальный союз агростраховщиков и запустила продажи по страхованию сельскохозяйственных рисков.

ООО СК «Сбербанк страхование» является 100% дочерней компанией крупнейшего банка в России и СНГ – ПАО «Сбербанк России». Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный банк РФ, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы.

В настоящее время «Сбербанк страхование» – универсальная страховая компания, которая предлагает широкий спектр страховых услуг в сегменте имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни (90 страховых продуктов). Клиентами компании является более 3,5 млн человек на всей территории России. Компания состоит членом Всероссийского союза страховщиков и Национального союза агростраховщиков.

С начала деятельности компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2015 году объем поступлений превысил показатель предыдущего отчетного года почти в пять раз (3,76 млрд рублей против 760,76 млн рублей годом ранее), а по итогам 2016-2017 годов сборы увеличились на 127,7% и 31,07% соответственно.

В 2017 году компанией было собрано 11,23 млрд рублей страховых премий (аналогичный показатель в 2016-м – 8,56 млрд рублей), из них наибольший объем составляют поступления по договорам с розничными клиентами (91,13%). На долю юридических лиц приходится 8,87% сборов. Размер страховых выплат за 2017 год составил 464,29 млн рублей, уровень выплат – 4,14%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 6,9 млрд рублей премий, что на 36,89% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 5,04 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 381,23 млн рублей, уровень выплат – 5,52%.

Основные доли в структуре страхового портфеля компании в 2017 году занимают: страхование имущества (86,82%, из них имущества граждан – 83,4%, юридических лиц – 3,42%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4,46%), страхование финансовых рисков (4,31%), добровольное медицинское страхование (2,86%).

По итогам 2017 года компания вошла в топ-3 крупнейших страховщиков на рынке онлайн страхования по объему сборов без учета автострахования (ОСАГО и каско), заняв вторую позицию в рейтинге (в 2016-м общество занимало шестое место в данном сегменте).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 10,6 млрд рублей (94,46%), размер среднего агентского вознаграждения составил 53,44%.

По итогам 2017 года страховщик показал чистую прибыль по РСБУ в размере 3,7 млрд рублей, что почти в 4 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 940,7 млн рублей). Совокупный доход по МСФО также увеличился в 4 раза и составил 3,78 млрд рублей против 966,09 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 490 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 16 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «Сбербанк страхование» до уровня ruAA+ (дата события – 6 февраля 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruAA со стабильным прогнозом.

Руководство: Дмитрий Попов (генеральный директор), Владимир Новиков, Василий Александров, Владимир Меренков, Лариса Савинова (гл. бухгалтер), Александр Медведев, Марианна Лобова, Екатерина Коломенцева, Олег Полетаев, Андрей Бондарев, Рената Данилкина.

Партнеры компании

Банки: ПАО «Московский Индустриальный банк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «ВУЗ-банк», ООО «Сетелем Банк».

Партнерами по перестрахованию являются лидеры мирового рынка, такие как Hannover Re, SCOR, Partner Re.

Дата последнего изменения: 7 ноября 2018 г.