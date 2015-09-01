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Страховая компания Регард страхование

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
169 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
197 561
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
220 063
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
90 800
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование квартир
  • Каско
  • Страхование загородных домов
  • ОСАГО
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО «Регард страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 205-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: ОСАГО (67,36%) и страхование имущества юридических лиц (16,83%). Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

14 января 2016 года Банк России приказом № ОД-84 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением обществом нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением предписания Банка России надлежащим образом, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 19 декабря 2016 года ООО «Регард страхование» находится в стадии ликвидации.

ООО «Регард страхование» начало работу на рынке финансовых услуг с 2002 года как ООО «Восточный страховой альянс». В настоящее время ООО «Регард страхование» является универсальной многопрофильной страховой компанией, обслуживающей интересы корпоративных и розничных клиентов.

Участниками страхового общества являются пять юридических лиц, с равным участие – 20% в уставном капитале: ООО «СТО-77», ООО «Тринити Страхование», ООО «Крас Маркет», ООО «Прайм Аудит», ООО «Правовой агент». Конечный бенефициар – Лазарь Сафаниев.

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 81,89% (252,87 млн рублей против 139,03 млн рублей годом ранее). В 2013 году зафиксировано снижение объемов поступлений на 14,28%, а в 2014 году отмечен незначительный прирост – на 1,52%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 220,06 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 216,78 млн рублей), 61,01% из них составляют сборы с физических лиц, 38,99% –с юридических лиц. По территориальному распределению почти весь объем страховых премий в 2014 году собран в Москве (99,96%). Менее 1% сборов осуществлено в Московской области.

Выплаты в 2014 году составили 90,8 млн рублей. Уровень выплат – 41,26%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 193,63 млн рублей (прирост 115,16% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 78,95 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: ОСАГО – 67,36%, страхование имущества юридических лиц (16,83%), страхование грузов (5,5%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (5,06%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 203,98 млн рублей (92,69%), размер среднего агентского вознаграждения составил 18,8%.

Партнерами по перестрахованию являются российские перестраховочные компании, в числе которых ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО «Русское перестраховочное общество», ООО СПК «Юнити Ре», ЗАО «Капитал Перестрахование», «Находка Ре» филиал ООО «СК «ТИТ» в г. Москве и др.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 197,56 млн рублей, по МСФО – 203,5 млн рублей.

Уставный капитал – 169 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет актуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Блохин (генеральный директор).

Клиенты: ФГУП «ПромЭкс», ООО «ГРМ», ЗАО «Адамант-строй», ЗАО «Бригадир Текнолоджис» и др.

Партнеры

Автосервисы: Кореана Моторс, Авто-Лайф, Евразия-Авто, АвтоКей, Альянс-Коптево, Трейдинвест и др.

Банки: ОАО «РГС Банк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Московский Кредитный Банк», ООО «Русфинанс Банк».

Дата последнего изменения: 22 декабря 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Регард страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3727 от 15.07.2014
Руководитель
Андрей Анатольевич Коровин (конкурсный управляющий)
по информации на 2 декабря 2016 г.
ОГРН
1027715006879
Адрес
109028, г. Москва, Подколокольный пер. д. 13, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 781-00-11
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3727 от 15.07.2014 Отозвана

Банк России приказом от 14.01.2016 №ОД-84 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Регард страхование».

Данное решение принято в связи с неустранением ООО «Регард страхование» нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением предписания Банка России надлежащим образом, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.
ЦБРФ СИ № 3727 от 15.07.2014 Отозвана
ЦБРФ ОС № 3727 - 03 от 15.07.2014 Отозвана
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