Справка banki.ru о компании

ООО СК «Актив» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 70-е место по размеру собранных страховых премий, 23-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц и четвертое место – по страхованию грузов. Страховой портфель компании в 2015 году состоял на 59,97% из страхования грузов и 31,5% из страхования имущества юридических лиц. Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

8 июня 2015 года Банк России приказом № ОД-1255 отозвал лицензию страховщика на осуществление перестрахования в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

23 июня 2016 года Банк России приказом № ОД-2013 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Актив». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 26.05.2016 № ОД-1647), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

Страховая компания «Актив» зарегистрирована в 1992 году и является одной из первых негосударственных страховых компаний России. В июле 2007 года к ООО «СК «Актив» была присоединена ООО Страховая фирма «Малахит» в целях укрупнения бизнеса и охвата большего количества секторов страхового рынка. В настоящее компания является универсальным страховщиком, обслуживающим интересы преимущественно юридических лиц.



Приоритетными направлениями развития компании в среднесрочной перспективе являются: страхование грузов, страхование имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, страхование от несчастных случаев, страхование пациентов при проведении клинических исследований и страхование строительно-монтажных рисков.

Основным участником страхового общества является само общество (99,9%). Долей в размере 0,1% в уставном капитале владеет Светлана Анисимова.

В 2012 году компания демонстрировала незначительное увеличение объема страховых премий на 0,31%. В 2013 году темпы прироста достигли 45,98%, а в 2014 году отмечено сокращение сборов на 15,13%. По результатам деятельности компании в 2015 году показан прирост страховых премий на 14,12%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 1,57 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,37 млрд рублей), из них 99,9% занимают сборы с юридических лиц. Весь объем страховых премий в минувшем году собран в Москве. Выплаты в 2015 году составили 131,3 млн рублей. Уровень выплат – 8,37%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование грузов (59,97%), страхование имущества юридических лиц (31,5%), каско (5,68%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,45%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,18 млрд рублей (75,5%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,57%.

По итогам 2015 года компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 24,98 млн рублей. На 26 апреля 2016 года отчетность по МСФО на официальном сайте страховщика не размещена. По итогам 2014 года убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 22,64 млн рублей, по МСФО – 23,85 млн рублей.

Уставный капитал – 600 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

На 1 мая 2016 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Анисимова (генеральный директор).

Клиенты: ОАО «Сварочно-монтажный трест», Группа компаний «ТБН», ООО «Лудинг-Трейд», ООО «Центр экипировки сборных команд России», ЗАО «Специальная транспортная служба», Московская музыкальная школа имени Гнесиных, Группа компаний «Росморавиа», ОАО «Промышленная группа «Новик», ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», ООО «Северо-западная инвестиционная компания», ООО «СиТиЭр Фарма» и др.

Банки-партнеры: ОАО «Чувашкредитпромбанк», ЗАО КБ «Независимый строительный банк».

Дата последнего изменения: 22 декабря 2016 г.