Страховая компания Югория

Справка banki.ru о компании

АО «ГСК «Югория» – универсальная розничная компания, средняя по размеру сборов. Акционером ГСК «Югория» является Группа «РЕГИОН» – многопрофильная группа компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. По итогам 2017 года общество занимает 23-е место в ренкинге ведущих страховщиков и 11-е место по сборам ОСАГО. В страховом портфеле в 2017 году 90,08% премий приходится на автострахование (ОСАГО – 62,71%, каско – 27,37%). Региональная сеть компании насчитывает 74 филиала, а также более 100 агентств и точек продаж, работающих в 47 регионах России. Головной офис расположен в г. Ханты-Мансийске.

Компания «Югория» была создана в 1997 году Комитетом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) для страхования региональных рисков. Позже, в 2004 году, акционером компании становится ХМАО, в лице окружного департамента государственной собственности.



Сконцентрировавшись на развитии личного и имущественного страхования, при постоянной поддержке учредителя, «Югория» активно наращивала бизнес как на территории ХМАО, так и за его пределами. К концу 2004 года небольшой региональный страховщик превратился в крупную федеральную страховую компанию: «Югория» прочно закрепилась среди лидеров российского страхового рынка (22-е место, 2,4 млрд рублей собранной страховой премии), а также входила в топ-20 крупнейших страховщиков по ОСАГО (17-е место, 439 млн рублей страховой премии). При этом региональная сеть компании охватывала 14 российских регионов и насчитывала 23 филиала, в том числе – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах.

В следующие несколько лет страховщик продолжал наращивать бизнес, причем темпы роста были выше, чем в целом по рынку. Укрепляя позиции в регионах, в 2007 году «Югория» приобрела омскую компанию по обязательному медицинскому страхованию «АСКО-Забота» (к тому времени у нее уже работала одна «дочка» по обязательному медицинскому страхованию – компания «Югория-Мед», созданная в 1998 году). В том же году на базе «Югории» была создана одноименная страховая группа*, в которую вошли дочерние компании «Югория-Жизнь» (специализированная компания по страхованию жизни, создана в 2005 году), «Югория-Мед» и новоприобретенная «АСКО-Забота»). По итогам 2008 года региональная сеть «Югории» насчитывала 64 филиала и более 180 агентств и точек продаж, работающих в 53 регионах России, при этом компания занимала 15-е место среди крупнейших российских страховщиков (8,7 млрд рублей страховой премии).

Все это время «Югория» являлась привлекательным активом для инвесторов. В 2010 году компанией интересовался Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), год спустя – крупнейшие российские страховщики «Ингосстрах» и «Росгосстрах», не исключавшие участие в приватизации «Югории» (изначально продажу 100% акций компании правительство Ханты-Мансийского автономного округа запланировало на 2012 год, впоследствии эта дата несколько раз переносилась; эксперты оценивали стоимость страховщика примерно в 8 млрд рублей, правительство ХМАО определило начальную цену пакета акций компании в 5,2 млрд рублей). Летом 2012 года «Ингосстрах» даже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку «Югории». Однако дата аукциона снова была перенесена (организаторы аукциона объясняли это необходимостью дополнительного времени для подготовки отчета «Югории» по МСФО), а затем торги и вовсе были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок (в том числе и от «Ингосстраха», отказавшегося от покупки из-за ухудшения ситуации на финансовых рынках). На рынке говорили, что покупателей отпугнули убытки компании, полученные в IV квартале 2011 года и в I квартале 2012 года (756,1 млн рублей).

Отметим, что компания стала убыточной еще годом ранее – совокупный убыток компании в 2010–2011 годах превысил 1,5 млрд рублей. А позже стало известно, что по итогам 2012 года «Югория» получила чистый убыток в размере 2,8 млрд рублей (основными причинами стали превышение расходов на выплаты, высокие управленческие расходы, недостаточная рентабельность страховой деятельности). В итоге, правительство ХМАО вообще передумало продавать проблемный актив, исключило «Югорию» из плана приватизации на 2012 год и начало финансовое оздоровление страховщика. В компании был назначен новый генеральный директор – Алексей Охлопков (ранее занимал должность главы Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда), перед которым была поставлена задача повысить эффективность работы компании и вывести ее на безубыточный уровень работы в 2014 году.

В 2013 году штат работников «Югории» сократился на треть, были пересмотрены тарифы, закрыты убыточные направления деятельности и часть филиалов. В результате по итогам 2013 года компания опустилась на 32-е место среди крупнейших российских страховщиков по сравнению с 21-й позицией годом ранее (4,8 млрд рублей и 8,3 млрд рублей страховой премии соответственно), зато ее убыток в 2013 году сократился до 960 млн рублей. А в первом полугодии 2014 года компания вышла на безубыточный уровень работы – объем чистой прибыли по РСБУ составил 39 млн рублей.

Согласно принятой осенью 2014 года стратегии, «Югория» в ближайшие шесть лет будет развиваться как розничный страховщик (помимо автострахования, компания также сконцентрируется на страховании недвижимого имущества граждан), достигнет уровня рентабельности по чистой прибыли не менее 4% и к 2020 году войдет в топ-15 крупнейших российских страховщиков с долей рынка более чем 1% (сейчас – 0,5%).

В 2015 года компания часто упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом, открытым в отношении бывших топ-менеджеров СК «Югория». По данным следствия, Алексей Семенихин, возглавлявший страховую компанию в 2010–2012 годах, на невыгодных для нее условиях заключил соглашение о закрытии расчетов со страховой компанией ОАО «Якорь», ущерб от сделки с которой составил 13 млн руб. Кроме того, бывший руководитель страховой компании совместно с членом совета директоров ГСК «Югория» Владимиром Волковым приобрёл заведомо убыточную компанию – ЗАО «Компания «Бизнес-партнер XXI век», чем причинил ущерб компании на общую сумму более 8 млн рублей. В ходе следствия Алексей Семенихин возместил в полном объёме причинённый ущерб. Дело в отношении Волкова выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Ассоциации строителей России, Национального союза страховщиков ответственности. По состоянию на 3 октября 2018 года ГСК «Югория» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 страховых компаний и одно общество взаимного страхования).

Владельцем ГСК «Югория» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (представленный департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры). Общество было включено в план приватизации на 2017 год. Оценочная стоимость страховщика ‒ 3,9 млрд рублей. Проект распоряжения о перечне государственного имущества региона, предназначенного к приватизации в 2017‒2019 гг., одобрен 18 ноября 2016 года на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. В ноябре 2017 года ООО «Открытый мир» (акционер страховой компании «Опора») подало ходатайство в ФАС России о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в ГСК «Югория», а в январе 2018-го ‒ компания получила согласование ФАС на покупка полного пакета акций. Тем не менее, в марте акционер «Опоры» заявил, что не будет участвовать в аукционе по приобретению страховой компании «Югория» в связи с отказом от сделок M&A и приобретения портфелей страховщиков.

В феврале 2018 года единственный акционер ГСК «Югория» объявил о проведении аукциона по продаже 100% акций страховщика. Интерес к покупке компании проявили ряд стратегических инвесторов, среди которых АО «АльфаСтрахование», Совкомбанк и концерн «Россиум» Романа Авдеева. На проведенном 30 мая 2018 года открытом аукционе стало известно, что владельцем ГСК «Югория» стала Группа компаний «Регион»**. Право на приобретение 100% акций страховщика у правительства Ханты-Мансийского автономного округа группа получила как победитель аукциона. Стартовая цена ГСК «Югория» определена в 2,89 млрд рублей. Решение о продаже «Югории» является продолжением стратегии округа в отношении приватизации непрофильных активов. О планах приватизировать «Югорию» акционер заявлял, начиная с 2008 года. В настоящее время прямым акционером компании является ООО «РЕГИОН Инфраструктура», а конечным владельцем через ряд компаний выступает Сергей Судариков.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала снижение сборов на 11,75% и 42,4% соответственно. В последующие годы отмечено увеличение объемов поступлений. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 29,93% и 4,42% соответственно, а по итогам 2016-го – 27,09%. В 2017 году страховщик собрал 9,45 млрд рублей, что на 14,66% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 8,24 млрд рублей). В структуре сборов 92,64% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 7,36% – доля юридических лиц. Размер страховых выплат за минувший год составил 5,1 млрд рублей, уровень выплат – 54%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 4,39 млрд рублей премий, что на 1,42% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 4,45 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 2,34 млрд рублей, уровень выплат – 53,35%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: автострахование (90,08%, из них каско – 27,37%, ОСАГО – 62,71%), страхование имущества физических лиц (3,43%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,09%), добровольное медицинское страхование (1,5%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 7,16 млрд рублей (75,81%), размер среднего агентского вознаграждения составил 15,12%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Munich Re, Swiss Re, Hannover Re и др.

В 2017 году организация показала чистую прибыль по РСБУ в размере 664,42 млн рублей, что на 11,56% больше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 595,56 млн рублей). Совокупный доход по МСФО за прошлый год уменьшился на 25,07% и составил 658,92 млн рублей (в 2016-м – 879,41 млн рублей).

26 июня 2017 года внеочередным собранием акционеров АО «ГСК «Югория» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 3,41 млрд рублей уменьшается на 2,16 млрд рублей путём уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных бездокументарных акций общества. Размер изменённого капитала юридического лица с 29 сентября 2017 года составляет 1,25 млрд рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 853 ед. (из них 40 – страховые организации, 813 – иные юрлица), страховых агентов-физических лиц – 4466 чел. (из них 1255 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «Югория» до уровня ruА-, по рейтингу установлен позитивный прогноз (дата события – 18 сентября 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Национальное рейтинговое агентство (НРА): АА- «Очень высокая надежность» со стабильным прогнозом (подтвержден 1 июля 2016 года).



Руководство: Алексей Охлопков (генеральный директор), Андрей Ремезов, Михаил Косенко, Ирина Зубарева, Сергей Карач, Виталий Науменко, Вадим Юрко, Леонид Пантелеев, Дмитрий Шовканов, Лариса Агеенко, Светлана Котлова, Сергей Поливанов, Александр Чубаров, Алексей Носов, Дмитрий Кусков, Лусине Бундакова, Роман Белкин, Михаил Котельников.

Совет директоров: Андрей Жуйков, Сергей Менжинский, Алексей Охлопков, Евгений Сорокин, Александр Фадеев.

Клиентами общества являются 40 тысяч юридических лиц, а также более 1,8 миллиона граждан. Среди корпоративных клиентов страховщика – ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Мостострой-11», Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры, ЗАО «Лентрублит», ОАО «ЮТЭК - Региональные сети», АО «ГК «Северавтодор», ООО «Новомичуринское АПТ», АО «Северречфлот», АО «ЮРЭСК», ОАО «ЮТЭК-Лангепас» и другие.

Партнеры компании

В настоящее время «Югория» сотрудничает с более чем 200 крупнейшими банками России и аккредитована в 35 из них, среди которых: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ 24, Ренессанс Кредит, Сургутнефтегазбанк и другие.

СТОА-партнеры: Автосалон «ВАРТ-АВТО», Восток Моторс, Киа Центр, Тойота Центр, Субару Центр, АлтайЕвроМоторс и др.

* В группу компаний «Югория», возглавляемую АО «ГСК «Югория», входят ее дочерние компании: ОАО «Ипотечное агентство Югры», ЗАО «СК «Югория-Жизнь» и зависимые общества ЗАО «МАНОЙЛ», ОАО «Курорты Югры». Ранее в составе ГК «Югория» значились ОАО «Страховая медицинская компания «Югория-Мед» и ООО «Медицинская страховая компания «АСКО-Забота», которые с декабря 2015 года вошли в состав Страховой группы «АльфаСтрахование» (в лице ООО «АС-Холдинг»).

**Группа компаний «Регион» – многопрофильная группа компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. Включает брокерскую компанию «Регион», управляющие компании «Регион Эссет Менеджмент», «Регион Девелопмент», «Регион Портфельные инвестиции» и «Регион Траст», депозитарную компанию «Регион», лизинговую компанию «Регион Лизинг», Дальневосточный Банк, Руснарбанк и другие организации.



Дата последнего изменения: 7 ноября 2018 г.