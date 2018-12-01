Справка banki.ru о компании

ООО Страховая компания «Экип» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года занимает 147-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 94-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве) и 28-е место по сборам каско в данном регионе. Основные доли страхового портфеля в 2017 году занимают каско (74,28%) и добровольное медицинское страхование (14,98%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

ООО СК «Экип» основано в июле 2001 года в виде ООО Страховая компания «Энергогарант-Столица». Компания имеет лицензию на осуществление страховой деятельности по 85 видам страхования. Приоритетные направления деятельности – страхование средств наземного транспорта (каско) и добровольное медицинское страхование. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.



Приказом Банка России от 30 июля 2015 года лицензия компании на осуществление страхования была приостановлена в связи с нарушением требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов. По результатам принятых руководством компании мер действие лицензии было возобновлено Приказом ЦБ РФ от 24 февраля 2016 года.

Участниками общества являются ООО «Гибралтар» (93,66%) и Андрей Бирюков (6,34%). Единственный бенефициар – Андрей Бирюков, являющийся владельцем 100% уставного капитала ООО «Гибралтар». Дочерних и зависимых обществ СК «Экип» не имеет.

В 2013-2014 годах в деятельности страховщика отмечается увеличение сборов на 29,68% и 8,91% соответственно. В 2015-м зафиксировано резкое снижение поступлений на 40,26%, а по итогам 2016-2017 годов компания достигла прироста на 9,02% и 27,1% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 143,23 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 112,69 млн рублей), из них 79,43% занимают сборы с физических лиц и 20,57% – с юридических лиц. Размер выплат в 2017 году составил 66,37 млн рублей, уровень выплат – 46,34%. За 6 месяцев 2018 года страховщиком собрано 86,66 млн рублей (прирост 14,01% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 34,62 млн рублей. Уровень выплат за 1-полугодие равен 39,95%.

По итогам 2017 года страховой портфель компании включает: каско (74,28%), добровольное медицинское страхование (14,98%), страхование имущества (6,99%, из них имущества юридических лиц – 4,33%, физических лиц – 2,66%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 139,87 млн рублей (97,65%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,95%.

По итогам 2017 года организация получила 24,69 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 26,43% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 33,56 млн рублей).

Уставный капитал – 128 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 33 ед. (из них 1 – страховая организация, 32 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 20 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании на уровне С «Неисполнение обязательств» с развивающимся прогнозом и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга (дата актуализации – 1 сентября 2015 года).

Руководство: Дмитрий Бирюков (генеральный директор), Ольга Кузнецова (главный бухгалтер).

Партнерами СК «Экип» по перестрахованию являются АО «Российская национальная перестраховочная компания» и Gen Re.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.