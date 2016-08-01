Страховая компания Капитал Медицинское страхование

Справка banki.ru о компании

ЗАО «Капитал Медицинское страхование» – федеральная страховая медицинская организация, специализирующаяся на ОМС. Входит в состав группы компаний «Росгосстрах». На рынке ОМС по итогам 2015 года организация занимает шестое место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет 7,4 млн человек. Страховая компания имеет 18 филиалов в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.

С 25 апреля 2016 года компания находилась в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО «Росгосстрах-Медицина» (ООО «РСГ-Медицина»). Решение о реорганизации ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в форме присоединения к ООО «РГС-Медицина» принято единственным акционером ЗАО «Капитал Медицинское страхование» 19 апреля 2016 года. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 августа 2016 года компания прекратила деятельность в качестве юридического лица вследствие завершения процесса присоединения к ООО «РСГ-Медицина».

ЗАО «Капитал Медицинское страхование» зарегистрировано в марте 1997 года. С момента основания до 2003 года компания работала под названием СМК «Медведь-ЛК» и являлась частью страховой группы «Лукойл». В 2003 году организация вошла в состав страховой группы «КапиталЪ» и сменила название на СМК «КапиталЪ Медицинское страхование». В период 2007-2008 годов «КапиталЪ Медицинское страхование», совместно со страховыми компаниями «КапиталЪ Страхование», «КапиталЪ Перестрахование» и «КапиталЪ Страхование Жизни» вошло в состав «Россгостраха»*. С 2009 года организация работает под наименованием ЗАО «Капитал Медицинское страхование».



С 2004 по 2007 год компания занималась добровольным медицинским страхованием. Ежегодный объем страховых премий в этот период находился в пределах 7,4-11,5 млн рублей, объем выплат – в пределах 10,7-22,5 млн рублей, коэффициент выплат – от 94% до 228%. С 2008 года по настоящее время работа в сфере ДМС не осуществлялась.

До присоединения к ООО «РСГ-Медицина» доли в компании были распределены между ООО «Росгосстрах» (51%) и ОАО «Банк ВТБ» (49%) Номинальным держателем 99,95% акций являлось ООО «Финансовая компания «Мегатрастойл».

По итогам 2014 года чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 226,78 млн рублей, по МСФО – 220,21 млн рублей. В 2015 году компания получила 241,56 млн рублей чистой прибыли по РСБУ.

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 831 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 1204 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Надежда Гришина (генеральный директор).

*В группу компаний «Росгосстрах» входят ПАО «Росгосстрах» (головная компания), «РГС-Жизнь» (занимается страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением), «РГС-Медицина» (обязательное медицинское страхование), ОАО «Негосударственный пенсионный фонд «РГС», ПАО «Росгосстрах банк», ОАО «Капитал-Страхование», ОАО «Капитал Медицинское страхование», ООО «РГС Мед» (медицинские услуги). Совокупные сборы страховых компаний группы за 2015 год (без учета ОМС) составили 172,9 млрд рублей, выплаты – 89,22 млрд (без учета ОМС). Основным владельцем «Росгосстраха» считается Данил Хачатуров.

Дата последнего изменения: 1 декабря 2016 г.