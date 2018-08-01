Страховая компания РЕСО-Шанс

Справка banki.ru о компании

ООО СК «РЕСО-Шанс» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. С 2016 года входит в состав Группы «РЕСО». По итогам 2017 года общество заняло 201-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 61-е по сборам в сегменте ОСАГО (98,81% страхового портфеля). Общество не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых организаций. Центральный и единственный офис компании расположен в Москве.

СК «РЕСО-Шанс» работает на российском страховом рынке с 1990 года. До января 2017 года компания вела деятельность под наименованием ООО «Липецкое страховое общество «Шанс». С начала 90-х годов основным видом деятельности организации являлось добровольное медицинское страхование. В последующие годы компания активно внедрялась на потребительский рынок страховых услуг, оказывая посреднические услуги по страхованию имущества, транспорта и ответственности юридических и физических лиц. В настоящее время СК «РЕСО-Шанс» является универсальным страховщиком и предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Профильным направлением деятельности компании в 2017 году являлось обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (~100% портфеля).



В 2015 году общество объявило о намерении передать САО «ВСК» страховой портфель по обязательной «автогражданке». Соответствующее решение принято 20 августа 2015 года в связи с добровольным отказом от осуществления ОСАГО. В ноябре того же года последовало решение компании о дополнительной передаче САО «ВСК» страхового портфеля по договорам страхования жизни и здоровья заемщика кредита в связи с добровольным отказом от осуществления отдельного вида страхования – страхования от несчастных случаев и болезней. Передача портфеля договоров завершена в апреле 2016 года.

СК «РЕСО-Шанс» является учредителем Страховой медицинской компании «Новолипецкая», которая осуществляет обязательное медицинское страхование с 1992 года, обеспечивая своим застрахованным бесплатное медицинское обслуживание во всех лечебных учреждениях г. Липецка и Липецкой области, работающих в системе ОМС. В декабре 2015 года СМК «Новолипецкая» была приобретена АО «ВТБ Медицинское страхование» наряду с еще одним региональным страховщиком в сфере ОМС в Липецкой области ООО «СК «Каско-Медицинское страхование».

Компания является членом Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков и Липецкой торгово-промышленной палаты.

Единственным участником общества с сентября 2016 года является ООО «СМК «РЕСО-Мед» – крупная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании, входящая в состав Группы «РЕСО». Конечными сторонами, обладающими контролем над компанией являются совместно Сергей и Николай Саркисовы. Стоимость сделки обошлась Группе «РЕСО» в 183,1 млн рублей. Ранее 100% уставного капитала общества принадлежало ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», владельцем которого выступает российский предприниматель Владимир Лисин.

С 2009 по 2013 год компания демонстрировала стабильный прирост сборов, в частности по итогам 2013-го объем поступлений достиг 464,65 млн рублей (+1,94% в 2012-му). В последующие годы наблюдается негативная динамика сборов: в 2014-2015 годах объем поступлений сократился на 51,37% и 30,34% соответственно, а по итогам 2016-го – достиг минимального значения за весь период деятельности (собрано 67 тыс. рублей премий). В 2017 году размер поступлений составил 336 тыс. рублей, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Вся сумма премий поступила по договорам страхования, заключенным с физическими лицами. Объем выплат в 2017 году равен 640 тыс. рублей, уровень выплат – 190,48%. По итогам первого квартала 2018 года общество собрало 40 тыс. рублей премий (все – по договорам ОСАГО), страхового возмещения выплачено на сумму 139 тыс. рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 347,5%.

По итогам 2017 года страховой портфель компании включает ОСАГО (98,81%) и страхование ГО владельцев автотранспортных средств (1,19%). Весь объем премий собран компанией путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2017 года компания получила прибыль в размере 493 тыс. рублей по РСБУ и 496 тыс. рублей по МСФО. Предыдущий год завершен с убытком в размере 7,92 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 4,84 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет актуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Роман Карпов (генеральный директор), Алексей Соложенкин, Егор Егошкин, Максим Шашлов.

Дата последнего изменения: 17 августа 2018 г.