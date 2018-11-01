Страховая компания СО «Талисман»

Справка banki.ru о компании

АО «Страховое общество «Талисман» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года занимает 100-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 35-е – по ОСАГО (доля в портфеле 85,54%) и 13-е – по сборам в Республике Татарстан, основном регионе деятельности. Компания имеет пять филиалов в Республике Татарстан и один в Саратове. Головной офис находится в Казани.

СО «Талисман» основано в декабре 1990 года в Казани при участии его первого генерального директора Виталия Федоренкова, руководившего компанией до 2008 года. В 2004 году страховое общество перешло под контроль «Эдельвейс Групп». Основными видами страхования, осуществляемыми в 2017 году являлись: ОСАГО, сельскохозяйственное страхование, страхование транспортных средств, страхование от несчастных случаев.



1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1473 отозвал лицензию компании на осуществление перестрахования. Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза агростраховщиков и Союза страховщиков Татарстана.

Акционером общества является АО «Эдельвейс Корпорейшн»* (99,95%). Конечными бенефициарами выступают братья Айрат и Илшат Хайруллины**.

В 2012-2013 годах сборы компании сократились на 22,91% и 9,34% соответственно. Следующий период деятельности характеризуется существенным приростом объема поступлений. В 2014-2015 годах сборы увеличился на 48,15% и 40,77% соответственно, а по итогам 2016-го – на 31,06%. В 2017 году общество собрало 782,81 млн рублей премий, что на 15,68% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 928,41 млн рублей; 91-е место в ренкинге). В структуре сборов 89,91% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 10,09% – с юрлицами. Весь объем премий собран в Республике Татарстан. Выплаты в 2017 году составили 649,61 млн рублей, уровень выплат – 82,98%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 363,18 млн рублей премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 352,26 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 231,2 млн рублей, уровень выплат – 63,66%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля компании занимают: автострахование (91,32%, из них ОСАГО – 85,54%, каско – 5,77%) и сельскохозяйственное страхование (6,78%, из них на страхование с господдержкой приходится 96,19% собранных по виду премий).

В 2017 году при помощи посредников компания собрала 436,99 млн рублей (55,82%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,4%.

Партнерами по перестрахованию являются российские страховые компании: ЗАО «Капитал Перестрахование», ООО «СПК Юнити Ре», ООО «СК «ТИТ» и др.

В 2017 году компания получила прибыль в размере 33,59 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 29,76 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик показал 7,96 млн рублей убытка по РСБУ и 32,51 млн рублей дохода по МСФО. За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании достигла 177,7 млн рублей, что в 7,3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Уставный капитал – 650 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 116 чел., страховых агентов-юридических лиц – 41 ед., страховых агентов-физических лиц – 83 чел. (из них 31 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Соловьева (генеральный директор), Егор Курочка, Марат Хузин, Роман Белов, Елена Черновец, Гульнара Юмаева, Борис Радвогин, Линар Мустафин, Елена Лапина.

Совет директоров: Рамиль Гайнутдинов (председатель), Елена Соловьева, Надежда Голубева, Олег Кондрашев, Елена Черновец.

Среди клиентов компании такие крупные коммерческие организации, как «Эдельвейс Групп», «Красный Восток», «Восток – Зерноток», «Технологии холода», «Казань Отель Групп», «Тасма», АО «Лениногорские тепловые сети» и др.

*АО «Эдельвейс Корпорейшн» – крупный холдинг, включавший в себя сеть магазинов, сельскохозяйственные компании, молочный комбинат, пивоваренную компанию, отели и др. Часть активов была продана. Пивоваренная компания «Красный восток» была приобретена турецким холдингом Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» – «Юнимилком».

**Айрат Хайруллин и Илшат Хайруллин – татарские предприниматели, совладельцы агрохолдинга «Красный Восток» и ОАО «Эдельвейс групп», депутаты Государственной думы РФ.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.