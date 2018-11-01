Страховая компания Согласие

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 по 2016 год компания входила в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии. Компания занимает высокие позиции на рынке автострахования – шестое место по сборам ОСАГО и четвертое место – по автокаско. Региональная сеть страховщика насчитывает более 350 структурных подразделений, в том числе 55 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Клиентами компании являются 47 тыс. юридических лиц и 1,4 млн граждан. Головной офис расположен в Москве.

История компании

Компания «Согласие» была образована в 1993 году финансово-промышленной группой «Интеррос» главным образом для предоставления страховых услуг участникам группы.

В 1995 году соучредителями кэптивного страховщика стали входящие в группу «Интеррос» банк «Международная Финансовая Компания», ОНЭКСИМ Банк и НПФ «Интеррос Достоинство». Компания сменила название на «Интеррос-Согласие». В марте 1995 года ее возглавил Игорь Жук.

В 2000 году страховые сборы «Интеррос-Согласия» достигли 5,1 млрд рублей, практически утроившись по сравнению с показателями 1999 года, что позволило компании занять шестое место на рынке. Однако более 70% (3,8 млрд рублей) собранной премии приходилось на страхование имущества юридических лиц.

Для ускорения выхода на широкий рынок и увеличения доли розничного страхования летом 2001 года страховщик создал некоммерческое партнерство «Объединенная страховая группа «Согласие». В это бизнес-объединение, помимо «Интеррос-Согласия», вошли несколько его «дочек», а также несколько не принадлежащих «Интерросу» региональных страховщиков. Это сотрудничество позволило участникам партнерства увеличить объемы бизнеса. По итогам 2001 года объем премии, собранной членами ОСГ «Согласие», составил 5,5 млрд рублей.

Смена названия в октябре 2002 года с «Интеррос-Согласие» на «Согласие» стала логичным шагом в реализации стратегии развития компании.

В 2008 году в результате раздела бизнеса между бывшими совладельцами «Интерроса» Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым компания «Согласие» отошла Прохорову и вошла в принадлежащую ему группу «Онэксим». Новая стратегия, принятая в 2008 году, предполагала интенсивное развитие розничного страхования, активную региональную экспансию.

В начале 2009 года главой компании стала Любовь Ельцова, сменившая Игоря Жука. В последующие несколько лет компанию возглавляли Эльнур Сулейманов (ранее занимавший руководящие позиции в группе «Онэксим»), Сергей Савосин (экс-глава страховой компании «МСК») и Майя Тихонова (ранее занимала руководящие позиции в группе «Онэксим»).

В 2011 году была утверждена новая стратегия развития компании, предполагавшая интенсивное развитие бизнеса по всем направлениям, повышение эффективности бизнес-процессов, качества обслуживания клиентов и разработку уникальных страховых продуктов.

В июле 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продает все принадлежащие ей активы. В апреле 2016 года ФСБ провела в структурах ОНЭКСИМа обыски, которые, по официальной версии, были связанными с расследованием уголовного дела, касающегося банка «Таврический». Неофициально, на тот момент считали, что бизнес Прохорова оказался под давлением вследствие редакционной политики медиахолдинга РосБизнесКонсалтинг, который опубликовал несколько расследований об офшорных счетах высокопоставленных чиновников и известных людей.

В ноябре 2015 года на внеочередном общем собрании участников ООО СК «Согласие» было принято решение уменьшить уставный капитал, равный 8,39 млрд рублей, на 3 млрд путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества (уменьшение произведено без выплат участникам). Размер уставного капитала компании с 18 декабря 2015 года составляет 5,39 млрд рублей.

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (обновлен 30 июля 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

Standard & Poor's подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Согласие» на уровне В+ и рейтинг по национальной шкале на уровне ruA, а затем отозвало рейтинги по просьбе страховщика (дата события – 3 февраля 2017 года). На момент отзыва по рейтингам был установлен «негативный» прогноз.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг ООО «СК «Согласие» на уровне ААА.ic «Максимальная степень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом (дата события – 13 апреля 2018 года). Впервые рейтинг надежности и качества услуг присвоен компании 6 февраля 2017 года.

АКРА подтвердило СК «Согласие» кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 2 октября 2018 года).

Партнеры по перестрахованию: Hannover Re, Gen Re, R+V Versicherung AG, Tamesis DUAL и др. Также компания сотрудничает с крупными брокерами по перестрахованию («Атомный страховой брокер», «РТ-Страхование», MARSH, «Малакут» и др.), которые обеспечивают активное взаимодействие с российскими и международными партнерами.

СК «Согласие» является членом следующих отраслевых объединений и пулов: Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Национального союза агростраховщиков, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли, Российского страхового ядерного пула, Российского ядерного перестраховочного пула и ряда других профессиональных ассоциаций, Ассоциации европейского бизнеса.

Совет директоров: Дмитрий Разумов (председатель Совета директоро), Игорь Мыскин, Александр Зубков, Майя Тихонова, Игорь Каменский.

Руководство: Майя Тихонова (генеральный директор).

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Major, Группа компаний «Ти-Рэкс», Группа компаний FAVORIT MOTORS, Группа компаний Автомир.

Банки: Сбербанк России, Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк, Банк «Прайм Финанс», «РОССИЯ», Севергазбанк и др.

Партнеры по перестрахованию: Hannover Re, Gen Re, R+V Versicherung AG, Tamesis DUAL и др. Также компания сотрудничает с крупными брокерами по перестрахованию («Атомный страховой брокер», «РТ-Страхование», MARSH, «Малакут» и др.), которые обеспечивают активное взаимодействие с российскими и международными партнерами.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.