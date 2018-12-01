Страховая компания Боровицкое страховое общество

АО «Боровицкое страховое общество» – универсальная страховая компания, небольшая по размеру сборов. В 2018 году общество заняло 115-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Общество не имеет филиалов и представлено головным офисом в Москве.
АО «Боровицкое страховое общество» работает на страховом рынке России с сентября 1995 года. До января 2009 года общество функционировало под названием «Британское страховое общество». Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги как в интересах бизнеса, так и розничным клиентам.
24 февраля 2016 года Банк России приказом № ОД-631 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования в связи с неисполнением страховщиком предписания надлежащим образом. 4 октября 2016 года действие лицензии компании на осуществление страхования было возобновлено приказом Банка России № ОД-3372 в связи с устранением нарушений страхового законодательства.
Ранее, 19 ноября 2015 года Банк России отозвал лицензию компании на осуществление перестрахования в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления данного вида деятельности.
Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Российского Союза Автостраховщиков.
Акционерами общества являются ее топ-менеджеры: Дмитрий Копнев (24,6%), Наталья Часовикова (24,6%), Максим Семашев (24,6%) и Наталья Сокольская (24,6%).
В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Наталья Часовикова (генеральный директор), Дмитрий Копнев, Любовь Козина, Алексей Дайховский, Ирина Дубровина, Ирина Любчинская, Ирина Миронова.
Совет директоров: Николай Усов (председатель), Эдуард Харитонов, Дмитрий Копнев, Максим Семашев, Наталья Часовикова.
Клиенты: ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей», ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и др.
Партнеры по перестрахованию: Sava Re, Odyssey Re, Kuwait Re и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 3064 от 30.10.2015
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3064 от 30.10.2015
|Действует
|ЦБРФ ОС № 3064 - 03 от 30.10.2015
|Действует
|ЦБРФ ПС № 3064 от 30.10.2015
|Отозвана
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Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-3232 отозвал лицензию АО «Боровицкое страховое общество» на осуществление перестрахования в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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