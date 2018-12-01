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Страховая компания Боровицкое страховое общество

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 444
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-46 942
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
75 531
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
7 419
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Ипотечное страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование квартир
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

АО «Боровицкое страховое общество» – универсальная страховая компания, небольшая по размеру сборов. В 2018 году общество заняло 115-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Общество не имеет филиалов и представлено головным офисом в Москве.

АО «Боровицкое страховое общество» работает на страховом рынке России с сентября 1995 года. До января 2009 года общество функционировало под названием «Британское страховое общество». Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги как в интересах бизнеса, так и розничным клиентам.

24 февраля 2016 года Банк России приказом № ОД-631 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования в связи с неисполнением страховщиком предписания надлежащим образом. 4 октября 2016 года действие лицензии компании на осуществление страхования было возобновлено приказом Банка России № ОД-3372 в связи с устранением нарушений страхового законодательства.

Ранее, 19 ноября 2015 года Банк России отозвал лицензию компании на осуществление перестрахования в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления данного вида деятельности.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Российского Союза Автостраховщиков.

Акционерами общества являются ее топ-менеджеры: Дмитрий Копнев (24,6%), Наталья Часовикова (24,6%), Максим Семашев (24,6%) и Наталья Сокольская (24,6%).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Наталья Часовикова (генеральный директор), Дмитрий Копнев, Любовь Козина, Алексей Дайховский, Ирина Дубровина, Ирина Любчинская, Ирина Миронова.

Совет директоров: Николай Усов (председатель), Эдуард Харитонов, Дмитрий Копнев, Максим Семашев, Наталья Часовикова.

Клиенты: ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей», ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и др.

Партнеры по перестрахованию: Sava Re, Odyssey Re, Kuwait Re и др.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «Боровицкое страховое общество»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3064 от 30.10.2015
Руководитель
Наталья Геннадьевна Часовикова (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1027700533145
Адрес
101000, г. Москва, Покровский бул., д. 4/17, стр. 3
Телефоны
+7 (495) 540-51-10
+7 (495) 980-05-86
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3064 от 30.10.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 3064 от 30.10.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3064 - 03 от 30.10.2015 Действует
ЦБРФ ПС № 3064 от 30.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 19.11.2015 № ОД-3232 отозвал лицензию АО «Боровицкое страховое общество» на осуществление перестрахования в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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