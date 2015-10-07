Страховая компания Святогор

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-2691 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Святогор». Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
Дата последнего изменения: 7 октября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Святогор»
лицензия ФССН С №3322 50 от 23.04.2007
ОГРН
1025006524157
Адрес
141100, Московская область, город Щелково-3, улица Ленина, дом 9, к. 24
Телефоны
+7 (499) 236-60-41
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №3322 50 от 23.04.2007
Отозвана
Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-2691 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Святогор». Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.