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Страховая компания Святогор

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Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-2691 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Святогор». Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Дата последнего изменения: 7 октября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Святогор»
лицензия ФССН С №3322 50 от 23.04.2007
ОГРН
1025006524157
Адрес
141100, Московская область, город Щелково-3, улица Ленина, дом 9, к. 24
Телефоны
+7 (499) 236-60-41
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3322 50 от 23.04.2007 Отозвана

Банк России приказом от 07.10.2015 № ОД-2691 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Святогор». Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
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