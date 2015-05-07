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Страховая компания Эстер

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
185 770
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
46 685
за 2014
Справка banki.ru о компании

7 мая 2016 года Банк России № ОД-999 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Эстер». Определением Арбитражного суда Челябинской области от 28 ноября 2016 года в отношении ООО «Страховая компания «Эстер» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Дровянникова Оксана Николаевна.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Эстер»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1280 от 26.09.2014
Руководитель
Максим Иванович Афанасьев (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 7 июня 2017 г.
ОГРН
1027401065449
Адрес
456915, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 30
Телефоны
+7 (35161) 4-13-48
+7 (35161) 4-05-77
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1280 от 26.09.2014 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-516 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЭСТЕР» (с изменениями).
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