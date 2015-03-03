Банк России приказом от 12.02.2015 № ОД-355 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Радонеж».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Радонеж»
лицензия ФСФР С №3118 77 от 4.10.2012
Адрес
119619, город Москва, улица Производственная, дом 6, строение 13
Телефоны
+7 (499) 240-23-07
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С №3118 77 от 4.10.2012
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением ООО «Страховая компания «Радонеж» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 26.12.2014 № ОД-3670 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхованияООО «Страховая компания «Радонеж»).
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