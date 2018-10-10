Страховая компания РЕСО-Мед

Справка banki.ru о компании

ООО «СМК РЕСО-Мед» – крупная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав Группы «РЕСО». На рынке ОМС по итогам 2017 года компания занимает шестое место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан, количество которых составляет более 6,6 млн человек (доля рынка – 4,5%). Региональная сеть включает 13 филиалов в крупных городах России. Головной офис компании находится в городе Павловский Посад (Московская область).

СМК «РЕСО-Мед» образовано в 2002 году в результате переименования ООО «МСК АКОС-Мед», зарегистрированного в 1992 году. По данным на 1 января 2018 года компания заняла первое место по численности застрахованных граждан в Республике Карелия (рыночная доля – 79,1%) и Алтайском крае (65,1%). Компания заключила договоры на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС с более чем 2 тыс. медицинскими организациями, в том числе с ведущими научными медицинскими центрами России.



С 5 марта 2018 года начат процесс реорганизации общества в форме присоединения к нему АО «МСК «УралСиб». В настоящее время компания входит в состав группы «РЕСО»*, а прямыми акционерами МСК «УралСиб» являются СПАО «РЕСО-Гарантия» (доля участия 81%) и ООО СМК «РЕСО-Мед» (19%). Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.10.2018 года АО МСК «УралСиб» прекратила деятельность в качестве юридического лица вследствие реорганизации в форме присоединения к ООО «СМК РЕСО-Мед».

ООО «СМК РЕСО-Мед» является членом президиума Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

ООО «СМК РЕСО-Мед» входит в Группу РЕСО*. Акционерами компании являются СПАО «РЕСО-Гарантия» (53,05%), АО «Инвестиционная компания РЕСО» (28,17%) и АО «РЕСО Финансовые рынки» (18,78%). Конечные бенефициары – Сергей и Николай Саркисовы.

По итогам 2017 года чистая прибыль по РСБУ составила 141,78 млн рублей, что на 11,6% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 127,04 млн рублей). Совокупного дохода по МСФО в 2017-м получено в размере 154,05 млн рублей (минус 6,36% к показателю 2016 года).

Уставный капитал – 306 млн рублей (по состоянию на 10 октября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юрий Дёмин (генеральный директор), Олег Иванов, Ольга Голубева, Александр Кирсанов.

Численность граждан, застрахованных ООО «СМК «РЕСО-Мед» по обязательному медицинскому страхованию на 1 августа 2018 года превышает 6,67 млн человек.

*В настоящее время в группу «РЕСО» входят около 20 компаний, работающих в страховом (СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «СМК «РЕСО-Мед», ООО ОСЖ «РЕСО-Гарантия», ООО СПК «Юнити-Ре», ООО «СК «РЕСО-Шанс», АО «МСК «УралСиб»), финансовом (банк ОАО «РЕСО-Кредит»), лизинговом («РЕСО-Лизинг»), автомобильном бизнесе («РЕСО-Авто-Сервис»). В России группа представлена многофилиальной сетью – более 760 офисов во всех регионах России. В Группу РЕСО входит ряд страховых компаний СНГ – «НСК» (Казахстан), «Белросстрах» (Беларусь), «РЕСО» (Армения), также Холдинг имеет стратегического партнера и на территории Украины – «ПРОСТО-страхование».

Дата последнего изменения: 18 октября 2018 г.