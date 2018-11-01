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Страховая компания Сервисрезерв

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
310 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-13 129
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 832 913
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
1 321 730
за 2017
Предложения страховой компании Сервисрезерв
ОСАГО
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности
  • Страхование загородных домов
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Сервисрезерв» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 66-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 18-е место по сборам ОСАГО (90,97%). Основная деятельность СК «Сервисрезерв» осуществляется во Владимирской области, где компания является лидером рынка (доля 63,83% в общей премии; первое место по сборам в 2017 году). Региональная сеть представлена офисами продаж в Нижнем Новгороде, Ярославле и всех крупных городах Владимирской области. Головной офис находится в г. Ковров (Владимирская область).

ООО «СК «Сервисрезерв» зарегистрировано в январе 1992 года. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги юридическим и физическим лицам. Приоритетные направления деятельности компании – автострахование (каско и ОСАГО), страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, страхование жизни и здоровья граждан от несчастных случаев.

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Союза страховщиков «Урало-сибирское соглашение» и Некоммерческого Партнерства «Национальная Страховая Гильдия» и Всероссийского Союза Страховщиков.

Участниками общества являются юридические и физические лица. Наибольшей долей в уставном капитале владеют ООО «Авто-Холд» (45,95%), ООО «Авто-Тракт-Менеджмент» (28,64%), Мария Ковальчук (13,23%) и Светлана Мельникова (9,95%). Конечным бенефициаром компании выступает Петр Мельников, владеющий 99,73% уставного капитала ООО «Авто-Холд».

На протяжении последних лет компания демонстрирует увеличение объемов сборов. В 2014 году организация собрала на 101,56% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (513,66 млн рублей против 254,84 млн рублей годом ранее). В 2015-2016 годах темпы прироста составили 75,32% и 56,76% соответственно. По итогам 2017 года объем собранной премии увеличился на 29,84% и составил 1,83 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 1,41 млрд рублей), из них 98,89% пришлось на взносы по договорам с физическими лицами, 1,11% – доля юридических лиц. Размер выплат в прошлом году составил 1,32 млрд рублей, уровень выплат – 72,11%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,06 млрд рублей премий, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 743,21 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 599,76 млн рублей, уровень выплат – 56,51%.

По итогам 2017 года основные сборы премий пришлись на автострахование (94,46%, из них ОСАГО – 90,97%, каско – 3,49%) и страхование от несчастных случаев и болезней (4,15%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 1,29 млрд рублей (70,5% в общей премии), размер среднего агентского вознаграждения составил 7,33%.

В 2017 году компания получила убыток в размере 13,13 млн рублей по РСБУ и 19,41 млн рублей по МСФО. В предыдущем году также показан отрицательный финансовый результат – 150,73 млн рублей по РСБУ и 152,4 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 310 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 97 ед. (из них 30 – страховые организации, 67 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 204 чел. (из них 140 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Сервисрезерв» на уровне ruСС и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 1 августа 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз.

Руководство: Валерий Барсков (генеральный директор), Евгений Ермоленко, Сергей Хохлов.

Наблюдательный совет: Игорь Беляков (председатель), Павел Мельников, Мария Ковальчук, Валерий Барсков, Ирина Кобешева.

Партнерами СК «Сервисрезерв» в области перестрахования являются компании: АО «Объединенная страховая компания», АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», АО «Национальная страховая компания Татарстан», ООО Страховая фирма «Адонис» и др.

Продуктами и услугами компании пользуются более 230 тысяч клиентов – организаций и частных лиц. Среди крупных клиентов можно отметить крупное деревообрабатывающее предприятие ООО «Новый Ресурс» (г. Ковров), поставщик швейного оборудования, бытовых машин и запчастей ООО «ТрансМеталл» (г. Иваново), частная охранная организация «Дозор» (г. Ковров) и др.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Сервисрезерв»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0632 от 15.05.2015
Руководитель
Валерий Александрович Барсков (генеральный директор)
по информации на 16 мая 2018 г.
ОГРН
1023301952190
Адрес
601901, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 17
Телефоны
+7 (49232) 4-18-62
8 800 200-21-09
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0632 от 15.05.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 0632 от 15.05.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 0632 - 03 от 15.05.2015 Действует
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