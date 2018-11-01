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Страховая компания Атрадиус Рус Кредитное Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
156 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
178 062
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
932 536
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
154 024
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании дебиторской задолженности своих клиентов от рисков неплатежа и банкротства контрагентов. По итогам 2018 года общество заняло 74-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Компания не имеет дочерних предприятий, представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.

Начиная с 2007 года «Атрадиус» работал в России через своего партнера, компанию ОАО «Альфастрахование». В конце 2014 года компания получила лицензию на осуществление страховой деятельности в России, и в 2015 году начала заключать договоры страхования от имени ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование».

Компания зарегистрирована в Москве в июне 2013 года. Основным направлением ее деятельности является страхование предпринимательских рисков, которое включает в себя страхование дебиторской задолженности в части кредитных рисков, таких как длительная просрочка платежа и банкротство контрагента.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года заняло страхование предпринимательских рисков.

ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» является дочерним предприятием Atradius Insurance Holding N.V. (99,9%) и Atradius Participations Holding B.V. (0,1%), материнской компанией которых выступает Atradius N.V., зарегистрированная в Нидерландах. Конечной материнской компанией и контролирующей стороной Группы Атрадиус является Grupo Catalana Occidente, S.A. (Испания).

С мая 2017 года ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Марти Луиза Элизабет ван Фельсен (председатель), Майкл Карренберг, Оливер Шульте.

Руководство: Александрина Елисеева (генеральный директор), Марина Белинская (главный бухгалтер).

Партнеры по перестрахованию: компании Atradius Reinsurance Limited, Takeda Re Insurance AG, а также перестраховочный брокер AON UK Limited.

Дата последнего изменения: 22 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»
лицензия ЦБРФ СИ № 4334 от 03.08.2017
Руководитель
Елисеева Александрина Юльевна (генеральный директор)
по информации на 19 марта 2019 г.
ОГРН
1137746533980
Адрес
105120, г. Москва, пер. Сыромятнический 2-й, д. 1, эт. 4 пом. 1 комн. 11
Телефоны
+7 (495) 139-40-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 4334 от 03.08.2017 Действует
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