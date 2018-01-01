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Страховая компания ЮжУралЖАСО

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 120
на 01.01.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-2 289
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
560 679
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
394 757
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

АО «ЮжУралЖАСО» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года компания заняла 117-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 45-е место по сборам ОСАГО. Основная доля портфеля в 2016 году пришлась на автострахование (73,34%) и добровольное медицинское страхование (11,07%). Компания имеет одно представительство и восемь филиалов на территории Челябинской, Оренбургской, Курганской и Ленинградской областей, а также в Москве. Головной офис компании с ноября 2017 года находится в Москве (ранее – в Челябинске).

1 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-89 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

АО «ЮжУралЖАСО» зарегистрировано в январе 1992 года как Южно-Уральское Акционерное страховое общество железнодорожников «ЮжУралЖАСО» (закрытого типа). В июне 1992 года перерегистрировано в акционерное общество закрытого типа «ЮжУралЖАСО» (Южно-Уральское железнодорожное акционерное страховое общество), а в мае 1996 года – в ЗАО «Южно-Уральское железнодорожное акционерное страховое общество» («ЮжУралЖАСО»). Под действующей организационно-правовой формой и наименованием АО «ЮжУралЖАСО» работает с января 2015 года.

Компания является членом Всероссийского Союза страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Основным акционером компании до недавнего времени являлся крупный универсальный страховщик АО «ЖАСО» (97,95% акций), вошедший в группу «СОГАЗ» в феврале 2016 года. В настоящее время лицензии АО «ЖАСО» на осуществление страхования отозваны приказами Банка России (1 ноября 2016 года – отзыв лицензии на осуществление ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП; 15 декабря 2016 года – отзыв лицензии на добровольное личное страхование и перестрахование; 2 февраля 2017 года – отзыв лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования), а 14 января 2017 года единственным акционером общества принято решение о ликвидации.

В апреле 2017 года акции общества, принадлежащие АО «ЖАСО», были проданы московскому ООО «Капитал Эссет Менеджмент» (владельцами являются Юрий Гольдберг – 44%, Дмитрий Борисов – 43% и Павел Горбенко – 13%). Деятельность нового акционера связана с доверительным управлением имущества паевых инвестиционных фондов и управлением пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.

В 2013 году компания собрала 202,29 млн рублей премий, что на 33,24% меньше от показателя предыдущего года. В последующие годы деятельность компании обозначена приростом поступлений: в 2014-2015 годах – на 24,04% и 91,31% соответственно, а по итогам 2016-го – на 16,8%. Объем сборов по итогам минувшего года составил 560,68 млн рублей (аналогичный показатель в 2015 году – 480,03 млн рублей), из них 80,74% занимают взносы, уплаченные физлицами, 19,26% – доля юрилиц. На территории Челябинской и Оренбургской областей собран наибольший объем премий – 66,29% и 20,39% соответственно. Размер страховых выплат в 2016 году составил 394,76 млн рублей, уровень выплат – 70,41%. По итогам 9 месяцев 2017 года страховщиком собрано 486,42 млн рублей (прирост 8,03% к аналогичному периоду 2016 года), выплачено – 288,28 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 59,27%.

Основные сборы премий в 2016 году пришлись на автострахование (73,34%, из них 62,6% занимает ОСАГО, 10,74% приходится на каско), добровольное медицинское страхование (11,07%), страхование грузов (6,09%) и страхование от несчастных случаев и болезней (6,01%).

При помощи посредников по итогам 2016 года собрано 384,53 млн рублей премий (68,58%), размер среднего агентского вознаграждения составил 12,64%.

В 2016 году страховщик получил 2,3 млн рублей убытка по РСБУ и 1,63 млн рублей прибыли по МСФО. Предыдущий год общество закончило с убытком в 757 тыс. рублей по РСБУ и 7 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120,12 млн рублей (по состоянию на 1 января 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 46 ед., страховых агентов-физических лиц – 300 чел. (из них 32 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг финансовой надежности АО «ЮжУралЖАСО» без подтверждения в связи с невозможностью применения методологии по причине отзыва Банком России лиценций компании на осуществление страхования (дата события – 6 февраля 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruRD с негативным прогнозом.

Совет директоров: Сергей Бежин (председатель), Вадим Кузнецов, Алексей Трофимов, Николай Легкий, Александр Панферов.

Руководство: Виталий Снежко (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 7 февраля 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «ЮжУралЖАСО»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0092 от 19.05.2015
Руководитель
Максим Иванович Афанасьев (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 4 июня 2018 г.
ОГРН
1027402905485
Адрес
117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 21, к. 1, пом. III, эт. 1, ком.1
Телефоны
+7 (351) 268-30-45
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0092 от 19.05.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.02.2018 года № ОД-230 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «ЮжУралЖАСО». Решение принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 19.01.2018 № ОД-89), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 0092 от 19.05.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0092 - 03 от 19.05.2015 Отозвана
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