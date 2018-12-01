Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Аскомед» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. По итогам 2018 года занимает 156-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В 2017 году вошла в топ-5 по сборам ДМС в Самарской и Кировской областях. Головной офис находится в Самаре.

СК «Аскомед» основана в августе 1991 года и является первой специализированной медицинской компанией на территории Самарской области. За время деятельности компания стала ведущей в Поволжском регионе по ОМС, а также вышла на лидирующие позиции по программам ДМС (пятое место по сборам в Самарской и Кировской областях в 2017 году).

В 2004-2005 годах к СК «Аскомед» были присоединены две страховые компании, занимающиеся ОМС – ЗАО МСК «Самарское страховое общество» и ЗАО СМК «Таймрезерв-М», что позволило увеличить клиентскую базу застрахованных по ОМС более чем на 120 тыс. чел.

В 2006 году компания расширила страховое поле по ДМС за счет выхода на регионы ПФО.

В 2008 году страховщик начал деятельность по ДМС на территориях Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Кировской областей РФ. В это же время компания начинает осуществлять обязательное медстрахование в Самарской, Ульяновской областях и Чувашской Республике. Получены лицензии на осуществление страховой деятельности в ряде других регионов РФ.

По состоянию на 31.12.2013 года лицензия по ОМС ОАО СК «Аскомед» действовала на территории 24 регионов РФ.

Компания является членом Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС), Ассоциации медицинских страховых компаний Самарской области и Всероссийского союза страховщиков.

Основным акционером компании является АО «Объединенная страховая компания» (98,11%), а конечными бенефициарами выступают Владимир Аветисян и Светлана Малахова (каждому принадлежит по 40,56% голосующих акций АО «ОСК»). Компания входит в страховой холдинг «АСКО».

Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 25 январря 2019 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг СК «Аскомед» на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 2 августа 2017 года).

Руководство: Юрий Цветков (президент), Олег Козлов (первый вице-президент), Надежда Баринова, Лариса Казанцева, Маргарита Григорьева, Наталья Каширина, Сергей Никитин.

Наблюдательный совет: Юрий Ример, Лариса Никифорова, Андрей Федоров, Алеся Хоменко, Юрий Цветков, Андрей Раздьяконов, Олег Козлов, Роман Головачев, Екатерина Гутина.

Клиентами компании являются предприятия энергетики, крупные промышленные, газораспределительные и торговые предприятия Самарской и Кировской областей (АО «АвиаАгрегат», ОАО «Салют», АО «Сызранская городская электросеть», ООО «Средневолжская газовая компания» и др.), более 40 банковских учреждений, лизинговые компании. В числе крупных государственных клиентов – Департамент ЖКХ г.о. Самара, Департамент благоустройства и экологии Администрации г.о. Самара, МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство», ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», ОАО «Самарагаз» и др.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в СК «Аскомед» по системе ОМС застраховано 855,8 тыс. человек, по ДМС – 12,5 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.