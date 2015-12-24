Страховая компания Финансово-страховая компания «Славянка»

Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3720 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Финансово-страховая компания «Славянка».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1759 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Финансово-страховая компания «Славянка»), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 15.09.2014 № 39-6-6/25078, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами.
Дата последнего изменения: 24 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Финансово-страховая компания «Славянка»
лицензия ФССН С №3682 78 от 16.04.2009
Руководитель
Дмитрий Александрович Дремин (генеральный директор)
по информации на 9 марта 2016 г.
ОГРН
1025001414503
Адрес
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 22, лит. А
Телефоны
+7 (812) 275-39-00
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №3682 78 от 16.04.2009
Отозвана
Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3720 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Финансово-страховая компания «Славянка».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.