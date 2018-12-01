Страховая компания Лексгарант

Справка banki.ru о компании

САО «Лексгарант» – универсальная страховая и перестраховочная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 128-е место по сборам на рынке прямого страхования (287,15 млн рублей), 26-е место по объему собранных перестраховочных премий (90,97 млн рублей), 13-е место по страхованию средств воздушного транспорта и 17-е место в сегменте страхования финансовых рисков. В 2017 году основные сборы компании пришлись на страхование финансовых рисков (54,39%), страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (18,23%) и страхование средств воздушного транспорта (12,02%). Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

САО «Лексгарант» основано в марте 1993 года и со дня основания общество занимает лидирующие позиции среди российских страховщиков по страхованию авиационных рисков. Компания является одной из первых на российском страховом рынке по обеспечению страховой защиты российских авиакомпаний, взявших в лизинг самолёты западного производства, по рискам «каско воздушных судов» и «гражданской ответственность авиаперевозчиков». В настоящее время «Лексгарант» является универсальной страховой компанией, специализирующейся на страховании и перестраховании авиационных рисков.



САО «Лексгарант» – член многих профессиональных и отраслевых объединений, таких как: Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), Российская Ассоциация Авиационных и Космических Страховщиков (РААКС), Международный Союз Авиационных Страховщиков (IUAI), Общество независимых расследователей авиационных происшествий (ОРАП), Московская ассоциация туристических агентств (МАТА).

Акционерами компании являются Александр Абрамов (58%) и ЗАО «Иналекс» (42%), основным владельцем которого также выступает Александр Абрамов (90% акций).

В 2013 и 2014 годах компания демонстрировала снижение объемов поступлений на 23,32% и 10,46% соответственно. По итогам 2015 года страховщик достиг прироста сборов на 87,49%, собрав 359 млн рублей премий против 191,48 млн рублей годом ранее. В 2016 году объем поступлений компании практически не изменился (прирост менее 1%), а по итогам 2017-го отмечается снижение сборов на 20,59%. Объем подписанной премии по итогам года составил 287,15 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 361,6 млн рублей), из них 60,08% занимают поступления с физических лиц и 39,92% – с юридических лиц. Весь объем страховых премий в прошлом году собран в Москве. Размер страховых выплат в 2017 году составил 45,84 млн рублей, уровень выплат – 15,96%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 121,92 млн рублей (прирост 7,71% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 13,65 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 11,2%.

Объем премий по входящему перестрахованию в 2017 году составил 90,97 млн рублей, что на 13,42% меньше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 105,07 млн рублей).

По итогам 2017 года основной объем сборов компании обеспечило страхование финансовых рисков (54,39% от общего сбора), страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (18,23%), страхование средств воздушного транспорта (12,02%), каско (6,39%), страхование имущества юридических лиц (2,53%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 175,64 млн рублей (61,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 21,88%.

Партнерами по перестрахованию являются крупнейшие зарубежные и российские страховые и перестраховочные компании, в числе которых AIG, SCOR, Munich Re, синдикаты Lloyd’s, Hannover Re и др.

В 2017 году страховщик получил 83,21 млн рублей чистой прибыли по ОСБУ, что на 63,3% больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 50,96 млн рублей). Совокупный доход по МСФО за прошлый год уменьшился на 38,02% и составил 33,47 млн рублей против 54,01 млн рублей в 2016-м. За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании по ОСБУ достигла 63,4 млн рублей (+16,39% к показателю за аналогичный период 2017 года).

Уставный капитал – 600 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 26 ед. (из них 1 – страховая организация и 25 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 11 чел. (из них 7 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Standard & Poor’s»: кредитный рейтинг финансовой устойчивости подтвержден на уровне «В+» (дата события – 1 июня 2018 года). Прогноз изменения рейтинга – «стабильный».

Руководство: Владимир Абрамов (генеральный директор), Александр Преображенский, Дмитрий Соколов, Анна Черенкова, Михаил Шелюбский, Наталия Сивизина, Людмила Семичева, Александр Войцехович.

Партнерами компании являются туристическая компания ЗАО «Иналекс» и АКБ «Росевробанк».

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.