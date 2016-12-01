Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Медика-Томск

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 000
на 01.12.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
22 006
за 2015
Справка banki.ru о компании

АО СК «Медика-Томск» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав группы «СОГАЗ». В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 22-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика в Томской области. Подразделения компании работают в 15 районах Томской области. Головной офис находится в городе Томске.

СК «Медика-Томск» создана в 1994 году. Компания работает на страховом рынке Томской области и является единственной региональной страховой медицинской организацией. По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла первое место в регионе по численности застрахованных лиц, рыночная доля составила 46,3%.

Единственным участником компании является АО «СК «СОГАЗ-Мед» – 100% дочерняя компания крупнейшего универсального страховика АО «СОГАЗ», являющегося ключевым участником группы «СОГАЗ»*. В марте 2016 года единственным акционером АО СК «СОГАЗ-Мед» (Решение № 52 от 28 марта 2016 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «СК «Медика-Томск». 28 июля 2016 года была завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение АО «СК «Медика-Томск» к АО СК «СОГАЗ-Мед».

С 2004 по 2012 год компания вела деятельность по добровольному медицинскому страхованию. В течение последних трех лет работы по ДМС (с 2010 по 2012 год) годовой объем страховых премий компании находился в пределах 3,7-4,1 млн рублей. С 2013 года и по настоящее время страховые сборы по ДМС в компании отсутствуют.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 22,01 млн рублей по РСБУ. Годом ранее чистая прибыль страховщика по российским стандартам финансовой отчетности составила 58 тыс. рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 95 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 70 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Линок (генеральный директор), Сергей Кокарев, Анна Пахтусова, Татьяна Стяжкина, Борис Головачев, Людмила Скасырская (главный бухгалтер).

Численность граждан, застрахованных АО СК «Медика-Томск» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2016 года составила почти 487,7 тыс. человек.

*Группа «СОГАЗ» создана в 1993 году. Объединяет страховые и обслуживающие компании, в числе которых: ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOVAG (страховая компания в Германии), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (страховая компания в Сербии), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (организация медицинского обслуживания), ООО «ММЦ «СОГАЗ» (международный медицинский центр), ЗАО «СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), АО «ЖАСО», ООО «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»), ООО «СК «Даль-Росмед» (медицинское страхование). Региональная сеть группы насчитывает более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. Численность штатных сотрудников в 2015 году составила более 14 тыс. человек. Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. По итогам 2015 года чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по МСФО превысила 21,7 млрд рублей (+ 57% по сравнению с 2014 годом), совокупные сборы составили 141 млдр рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 211 млрд рублей (+14%).

Дата последнего изменения: 4 декабря 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Медика-Томск»
лицензия ЦБРФ ОС № 1660 - 01 от 07.12.2015
Руководитель
Игорь Алексеевич Линок
по информации на 5 декабря 2016 г.
ОГРН
1027000889739
Адрес
634012, г. Томск, просп. Кирова, д. 58
Телефоны
(3822) 48-00-06
8 (800) 350-22-33
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 1660 - 01 от 07.12.2015 Действует
Все страховые компании
 2459
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах