Страховая компания Медика-Томск

Справка banki.ru о компании

АО СК «Медика-Томск» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав группы «СОГАЗ». В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 22-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика в Томской области. Подразделения компании работают в 15 районах Томской области. Головной офис находится в городе Томске.

СК «Медика-Томск» создана в 1994 году. Компания работает на страховом рынке Томской области и является единственной региональной страховой медицинской организацией. По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла первое место в регионе по численности застрахованных лиц, рыночная доля составила 46,3%.



Единственным участником компании является АО «СК «СОГАЗ-Мед» – 100% дочерняя компания крупнейшего универсального страховика АО «СОГАЗ», являющегося ключевым участником группы «СОГАЗ»*. В марте 2016 года единственным акционером АО СК «СОГАЗ-Мед» (Решение № 52 от 28 марта 2016 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «СК «Медика-Томск». 28 июля 2016 года была завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение АО «СК «Медика-Томск» к АО СК «СОГАЗ-Мед».

С 2004 по 2012 год компания вела деятельность по добровольному медицинскому страхованию. В течение последних трех лет работы по ДМС (с 2010 по 2012 год) годовой объем страховых премий компании находился в пределах 3,7-4,1 млн рублей. С 2013 года и по настоящее время страховые сборы по ДМС в компании отсутствуют.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 22,01 млн рублей по РСБУ. Годом ранее чистая прибыль страховщика по российским стандартам финансовой отчетности составила 58 тыс. рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 95 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 70 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Линок (генеральный директор), Сергей Кокарев, Анна Пахтусова, Татьяна Стяжкина, Борис Головачев, Людмила Скасырская (главный бухгалтер).

Численность граждан, застрахованных АО СК «Медика-Томск» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2016 года составила почти 487,7 тыс. человек.

*Группа «СОГАЗ» создана в 1993 году. Объединяет страховые и обслуживающие компании, в числе которых: ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOVAG (страховая компания в Германии), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (страховая компания в Сербии), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (организация медицинского обслуживания), ООО «ММЦ «СОГАЗ» (международный медицинский центр), ЗАО «СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), АО «ЖАСО», ООО «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»), ООО «СК «Даль-Росмед» (медицинское страхование). Региональная сеть группы насчитывает более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. Численность штатных сотрудников в 2015 году составила более 14 тыс. человек. Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. По итогам 2015 года чистая прибыль Страховой Группы «СОГАЗ» по МСФО превысила 21,7 млрд рублей (+ 57% по сравнению с 2014 годом), совокупные сборы составили 141 млдр рублей. Активы Группы без учета доли перестраховщиков превысили 211 млрд рублей (+14%).

Дата последнего изменения: 4 декабря 2016 г.