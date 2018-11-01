Страховая компания СК ГАЙДЕ

Открытое акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» было основано в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года. Англичане были первыми учредителями, они же придумали и название компании.
С первого дня существования компания была ориентирована на тесное деловое сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности, со старейшей корпорацией страховщиков Lloyd’s of London. Одним из результатов этого сотрудничества, стало появление в 1995 году среди акционеров ГАЙДЕ компании Fitzmaurice Management Ltd, которая являлась учредителем компании Robert Bruce Fitzmaurice, страхового брокера Lloyd’s of London. В связи с этим компания длительное время носила название ОАО «Российско-Британская страховая компания ГАЙДЕ».
Первыми крупными клиентами ГАЙДЕ были: Procter&Gamble, ресторан «Невские мелодии», «Комбинат им. Степана Разина», НПО «Позитрон», гостиница «Русь», СП «ЛенВест», птицефабрика «Невская», частное охранное агентство «Аргус», ТОО «Модуль», «МСТ Петербург».
С целью улучшения обслуживания клиентов компании организована работа представительств в Москве, по Северо-Западному, Уральскому, Приволжскому федеральному округу, в республике Крым. В настоящее время численность сотрудников компании составляет более 260 человек.
Лицензии СИ №0630 от 26.01.2017, СЛ №0630 от 26.01.2017, ОС №0630-03 от 26.01.2017, ОС №0630-04 от 26.01.2017, ОС №0630-05 от 26.01.2017, выданные Банком России, позволяют Страховой компании ГАЙДЕ работать по всем основным видам страхования.
Для любого, даже самого требовательного клиента, наши менеджеры предложат достойные его внимания программы страхования. Нацеленность на клиента является стилем компании. Постоянно развивается и совершенствуется инфраструктура департамента выплат компании. Компания располагает собственной станцией техобслуживания, где качество ремонта застрахованных в Компании автомобилей сочетается с удобством оформления страховых случаев и оптимальными сроками ремонта. Потерпевшие по ОСАГО вправе выбрать восстановительный ремонт в ООО «Автоцентр ГАЙДЕ», с которым заключен договор, устанавливающий обязанность станции технического обслуживания осуществить восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего по ОСАГО и обязанность страховщика оплатить такой ремонт в счет страховой выплаты.
Для оказания качественной и квалифицированной медицинской помощи клиентам, застрахованным по ДМС, в 2014 году открыт медицинский центр ГАЙДЕ, где проводят прием высококвалифицированные врачи общей практики и врачи-специалисты наиболее востребованных медицинских специальностей. Медицинский центр оснащен самым современным медицинским оборудованием.
На сегодняшний день в компании организованы специальные перестраховочные программы для защиты основных направлений деятельности, с ведущими мировыми перестраховщиками, такими как SCOR (Франция) (рейтинг S&P: “A”); ООО СПК “Юнити Ре” (рейтинг Эксперт Ра: А++), СК Селекта (рейтинг «Муханна»: BBB Positive Outlook), Русское перестраховочное общество (рейтинг A.M.Best : B+) и другими. Компания Гайде гордится своей безупречной репутацией, которая всегда была нашей лучшей рекламой: 80% новых клиентов приходят к нам по рекомендациям наших же страхователей.
Особенно хочется подчеркнуть, что сегодня ГАЙДЕ – фактически единственная петербургская страховая компания на рынке страховых услуг, которая и в кризисное время сохранила свое имя и доверие клиентов.
С 27.11.2014 внесены и зарегистрированы изменения в едином государственном реестре юридических лиц в части наименования Общества: полное наименование Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СК ГАЙДЕ». Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint – Stock «GUIDEH Insurance Company». Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: PJS «GUIDEH IC».
В 2015 году компания переехала в новый центральный офис, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108 лит. А.30 декабря 2016г. зарегистрирована новая редакция Устава общества (государственный регистрационный номер записи 6167848980722).
С 30 декабря 2016 года уставный капитал общества составляет 300 072 240 рублей. Полное наименование общества – Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ».
С 1 января 2017 года у общества нет обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 69.3 Положения №454-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг».
С момента основания и по настоящее время руководителем компании является Генеральный директор Гай Татьяна Михайловна.
АО «СК ГАЙДЕ» – средняя по объему сборов универсальная страховая компания. По итогам 2017 года общество заняло 49-е место на российском страховом рынке по объему собранной премии. Большую часть операций в минувшем году компания осуществила на рынке Санкт-Петербурга, где заняла 12-е место по сборам. Главной составляющей страхового портфеля в 2017 году стало автострахование (каско – 30,23%, ОСАГО – 49,02%). Компания имеет более 20 отделений в Санкт-Петербурге и области, а также 13 филиалов в крупных городах России (в Москве, в Северо-Западном, Уральском, Приволжском федеральном округе, Республике Крым). Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.
АО «СК ГАЙДЕ» было создано в феврале 1993 года в Санкт-Петербурге, основными учредителями выступили Татьяна Гай и британские компании. В 1995 году 43% акций «ГАЙДЕ» купила Fitzmaurice Management Ltd (Великобритания), и страховщик начал работу под наименованием «Российско-Британская страховая компания ГАЙДЕ.
В 2002 году контроль над компанией получил ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в результате эмиссии банк выкупил 19,3% акций страховщика, еще порядка 26% получили структуры банка; доли Татьяны Гай и Fitzmaurice Management сократились с 43% до 12,4% и с 10% до 2,7% соответственно). В результате компания получила возможность существенно расширить клиентскую базу за счет клиентов и партнеров банка. С начала 2003 года компания вернула себе прежнее название «ГАЙДЕ».
В настоящее время основными акционерами общества выступают: крупная петербургская транспортно-экспедиторская компания «Модуль» (76,01% акций), одним из конечных бенефициаров которой является член совета директоров А. А. Альтшуллер (доля в страховой компании 49,41%), генеральный директор страховщика Татьяна Гай (12,42%), совладелец и председатель наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александр Савельев (10%).
Бизнес-целью компании в 2018 году является повышение рентабельности страховой и инвестиционной деятельности. Для этого планируется провести реструктуризацию страхового портфеля, снизить долю автострахования до уровня 68% путем наращивания объемов по страхованию имущества, ответственности и ДМС, активно развивать кросс-продажи и увеличить объем прямых продаж.
Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального Союза Страховщиков Ответственности и других профессиональных объединений.
На протяжении последних десяти лет компания показывает стабильный прирост сборов. В 2013 году объем страховой премии компании увеличился на 26,79% (собрано 926,76 млн рублей против 730,97 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах объемы поступлений увеличились на 35,59% и 35,98% соответственно, а по итогам 2016-го – на 31,02%. В 2017 году страховщик показал прирост на 38,15%, собрав 3,09 млрд рублей премий против 2,24 млрд в 2016-м. В структуре сборов 78,31% занимают взносы по договорам с физлицами, 21,69% – поступления от юридических лиц. Размер страхового возмещения в 2017 году составил 1,38 млрд рублей, уровень выплат – 44,51%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,68 млрд рублей премий, что на 39,27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,21 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 886,4 млн рублей, уровень выплат – 52,62%.
Основные составляющие страхового портфеля в 2017 году: автострахование (79,25%, из них каско – 30,23%, ОСАГО – 49,02%), добровольное медицинское страхование (7,35%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,95%), страхование имущества юридических и физических лиц (суммарно – 3,16%) и страхование грузов (2,11%).
Основной канал продаж страховых продуктов компании – партнерский. Компания активно развивает партнерские каналы продаж, сотрудничая с банками и автодилерами. По итогам 2017 года при помощи посредников было собрано 2,39 млрд рублей премии (77,24%), размер среднего вознаграждения составил 17,03%.
Партнерами ГАЙДЕ по перестрахованию являются одна из крупнейших перестраховочных компаний Европы – Partner Reinsurance Europe SE, а с октября 2017 года – Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 67,1 млн рублей, что на 64,53% меньше, чем за предыдущий отчетный период (пересмотренная сумма за 2016 год составила 189,15 млн рублей; до пересмотра – 173,36 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году уменьшился в три раза и составил 66,15 млн рублей (в 2016-м – 207,69 млн рублей). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании составила 202,33 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем получено за аналогичный период 2017 года.
Уставный капитал – 300,07 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 272 ед. (из них 8 – страховые организации, 264 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 163 чел. (из них 87 – индивидуальные предприниматели).
Рейтинг компании
До августа 2014 года у компании действовал рейтинг надежности от «Эксперт РА» на уровне В++ «Приемлемый уровень надежности», прогноз «развивающийся», но в августе 2014 года рейтинг был отозван в связи с отказом компании от его актуализации. В настоящее время действующих рейтингов компания не имеет.
Руководство: Татьяна Гай (генеральный директор), Виталий Цветков, Вера Рожко, Олег Мясников, Светлана Гальченко, Борис Осипов, Ольга Черкасова, Татьяна Николаева, Светлана Страхова, Андрей Иванов, Азамат Самакаев, Анна Агаркова (гл. бухгалтер)
Совет директоров: Татьяна Гай, Александр Альтшуллер, Виталий Артюхин, Владимир Гай, Андрей Олейник, Алексей Демчишин.
Основные партнеры
Автосалоны группы «Wagner», «Аксель», «Олимп», «Авангард», автоцентр «Крас и Ко».
Банки: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ООО «Сетелем Банк» и др.
Клиенты: ФГБУ «Управление административными зданиями», ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», МБУ «Центр размещения рекламы», ГОБУ «Автобаза правительства Новгородской области», Контрольно-счетная палата Ленинградской области, СПБ ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский», ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ФГУП «Большой Московский Цирк», Государственный Музей-заповедник «Царское Село», МУП «Горавтотранс», ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», ГУП РК «Крымтроллейбус», Гостехнадзор Санкт-Петербурга, МДЦ «Артек» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СИ № 0630 от 26.01.2017
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 0630 от 26.01.2017
|Действует
|ЦБРФ ОС № 0630 - 03 от 26.01.2017
|Действует
|ЦБРФ ОС № 0630 - 04 от 26.01.2017
|Действует
|ЦБРФ ОС № 0630 - 05 от 26.01.2017
|Действует
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