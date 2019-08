Страховая компания СК ГАЙДЕ

Информация о компании

Открытое акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» было основано в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года. Англичане были первыми учредителями, они же придумали и название компании.

С первого дня существования компания была ориентирована на тесное деловое сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности, со старейшей корпорацией страховщиков Lloyd’s of London. Одним из результатов этого сотрудничества, стало появление в 1995 году среди акционеров ГАЙДЕ компании Fitzmaurice Management Ltd, которая являлась учредителем компании Robert Bruce Fitzmaurice, страхового брокера Lloyd’s of London. В связи с этим компания длительное время носила название ОАО «Российско-Британская страховая компания ГАЙДЕ».

Первыми крупными клиентами ГАЙДЕ были: Procter&Gamble, ресторан «Невские мелодии», «Комбинат им. Степана Разина», НПО «Позитрон», гостиница «Русь», СП «ЛенВест», птицефабрика «Невская», частное охранное агентство «Аргус», ТОО «Модуль», «МСТ Петербург».

С целью улучшения обслуживания клиентов компании организована работа представительств в Москве, по Северо-Западному, Уральскому, Приволжскому федеральному округу, в республике Крым. В настоящее время численность сотрудников компании составляет более 260 человек.

Лицензии СИ №0630 от 26.01.2017, СЛ №0630 от 26.01.2017, ОС №0630-03 от 26.01.2017, ОС №0630-04 от 26.01.2017, ОС №0630-05 от 26.01.2017, выданные Банком России, позволяют Страховой компании ГАЙДЕ работать по всем основным видам страхования.

Для любого, даже самого требовательного клиента, наши менеджеры предложат достойные его внимания программы страхования. Нацеленность на клиента является стилем компании. Постоянно развивается и совершенствуется инфраструктура департамента выплат компании. Компания располагает собственной станцией техобслуживания, где качество ремонта застрахованных в Компании автомобилей сочетается с удобством оформления страховых случаев и оптимальными сроками ремонта. Потерпевшие по ОСАГО вправе выбрать восстановительный ремонт в ООО «Автоцентр ГАЙДЕ», с которым заключен договор, устанавливающий обязанность станции технического обслуживания осуществить восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего по ОСАГО и обязанность страховщика оплатить такой ремонт в счет страховой выплаты.

Для оказания качественной и квалифицированной медицинской помощи клиентам, застрахованным по ДМС, в 2014 году открыт медицинский центр ГАЙДЕ, где проводят прием высококвалифицированные врачи общей практики и врачи-специалисты наиболее востребованных медицинских специальностей. Медицинский центр оснащен самым современным медицинским оборудованием.

На сегодняшний день в компании организованы специальные перестраховочные программы для защиты основных направлений деятельности, с ведущими мировыми перестраховщиками, такими как SCOR (Франция) (рейтинг S&P: “A”); ООО СПК “Юнити Ре” (рейтинг Эксперт Ра: А++), СК Селекта (рейтинг «Муханна»: BBB Positive Outlook), Русское перестраховочное общество (рейтинг A.M.Best : B+) и другими. Компания Гайде гордится своей безупречной репутацией, которая всегда была нашей лучшей рекламой: 80% новых клиентов приходят к нам по рекомендациям наших же страхователей.

Особенно хочется подчеркнуть, что сегодня ГАЙДЕ – фактически единственная петербургская страховая компания на рынке страховых услуг, которая и в кризисное время сохранила свое имя и доверие клиентов.

С 27.11.2014 внесены и зарегистрированы изменения в едином государственном реестре юридических лиц в части наименования Общества: полное наименование Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СК ГАЙДЕ». Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint – Stock «GUIDEH Insurance Company». Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: PJS «GUIDEH IC».

В 2015 году компания переехала в новый центральный офис, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108 лит. А.30 декабря 2016г. зарегистрирована новая редакция Устава общества (государственный регистрационный номер записи 6167848980722).

С 30 декабря 2016 года уставный капитал общества составляет 300 072 240 рублей. Полное наименование общества – Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ».

С 1 января 2017 года у общества нет обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 69.3 Положения №454-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг».

С момента основания и по настоящее время руководителем компании является Генеральный директор Гай Татьяна Михайловна.