Страховая компания Федеральная страховая компания

Справка banki.ru о компании

ООО «Федеральная страховая компания» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личных видах страхования. По итогам 2016 года заняла 194-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и 116-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (63,51% страхового портфеля) и 26-е место по страхованию ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (35,74%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 декабря 2017 года ООО «Федеральная страховая компания» находится в стадии ликвидации.

7 декабря 2017 года Банк России приказом № ОД-3428 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



ООО «Федеральная страховая компания» создано в январе 1993 года. Организация работает в направлении личного страхования (кроме страхования жизни) и входит в топ-70 компаний Москвы, предоставляющих услуги добровольного медицинского страхования (66-е место по сборам в 2016 году).



В мае 2017 года компания уведомила о намерении передать страховой портфель по добровольному медицинскому страхованию и страхованию гражданской ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта АО АСК «Инвестстрах» (157-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков в 2016 году). Решение об отказе от осуществления страховой деятельности принято на основании решения единственного участника ООО «Федеральная страховая компания» от 29 мая 2017 года.



ООО «Федеральная страховая компания» является членом Всероссийского Союза Страховщиков и Межрегионального союза медицинских страховщиков. Дочерние и зависимые организации отсутствуют.

В октябре 2017 года в состав учредителей вошло само общество с долей 99% в уставном капитале. Ранее основным участником компании являлось ООО «Союз-Инвест», бенефициаром которого выступает Сергей Ерёмин.

По результатам деятельности компании за последние годы наблюдается негативная динамика поступлений. В 2012 году обществом собрано на 12,91% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (56,14 млн рублей против 64,46 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах объемы поступлений сократились на 1,55% и 12,72% соответственно, а по итогам 2015 года – на 24,05%. В 2016 году сборы страховщика сократились на 37,84%, объем собранной премии составил 22,77 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 36,64 млн рублей). В структуре сборов 88,46% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 11,54% – доля физических лиц. Размер выплат в 2016 году составил 13,98 млн рублей, уровень выплат – 61,39%. По итогам первого полугодия 2017 года страховщиком собрано 3,53 млн рублей (минус 18,97% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 4,79 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 135,91%.



Страховой портфель компании в 2016 году включает добровольное медицинское страхование (63,51%), страхование гражданской ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (35,74%) и страхование от несчастных случаев и болезней (0,76%).

При помощи посредников в 2016 году общество собрало 21,72 млн рублей премий (95,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,1%.

По итогам 2016 года убыток компании составил 8,88 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 4,16 млн рублей по МСФО. В предыдущем году страховщик получил чистую прибыль в размере 931 тыс. рублей по РСБУ и убыток в 550 тыс. рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 1 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют, среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 6 чел.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ольга Панкова (и.о. генерального директора).

Клиенты: АНО «Аспект-Конверсия», ГУП «Моспромпроект», ЗАО «Российская Оценка», Отель «Москва – Красные Холмы», ФГУП «ГТ «Арктикуголь» и др.

Дата последнего изменения: 22 февраля 2018 г.