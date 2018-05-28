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Страховая компания ПОВС «Взаимопомощь и страхование» («ВиС»)

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
6 422
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

НКО Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь и страхование» (НКО ПОВС «ВиС») – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2016 года компания заняла 208-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 32-е место по сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (100% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Махачкале.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-983 приостановил действие лицензии компании на осуществление взаимного страхования. 25 мая 2018 года России приказом № ОД-1337 отозвал лицензию общества в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

НКО ОВС «ВиС» зарегистрировано в мае 2008 года. Учредителями организации выступило шесть физических лиц – Олег Бойко, Александр Головин, Сергей Ефимов, Сергей Лебедев, Владимир Образцов и Нина Субботина. Согласно уставу, организация осуществляет деятельность в следующих направлениях: страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг, страхование ГО за причинение вреда третьим лицам, страхование предпринимательских и финансовых рисков. По итогам 2016 года в Республике Дагестан (основной регион деятельности) компания заняла 14-е место по общему объему сборов и первое место в сегменте страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

Последние несколько лет организация демонстрирует прирост страховых сборов. В 2012 году страховщиком собрано 2,59 млн рублей страховых премий против 1,27 млн рублей годом ранее (прирост на 103,7%). В 2013-2014 годах объем страховых взносов вырос на 100,08% и 11% соответственно, а по итогам 2015-го – на 4,11%. В 2016 году общество собрало 6,46 млн рублей премий, что на 8,08% больше, чем в предыдущем году (в 2015-м – 5,98 млн рублей). За первое полугодие 2017 года обществом собрано 2,92 млн рублей премий (минус 4,79% к аналогичному периоду 2016-го). Страховые выплаты за указанный период не производились.

Страховой портфель компании по итогам 2016 года на 100% состоял из страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

Руководство: Юсуп Шахбанов (директор).

Правление: Юсуп Шахбанов (председатель), Султан-Ахмед Гитинов, Марат Акаев, Светлана Насрудинова, Алигаджи Мудаев.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1 полугодие 2017 года численность членов общества на начало отчетного периода составила 333 ед., численность членов, вступивших в общество за отчетный период – 56 ед., всего членов общества на конец отчетного периода – 389 ед. Среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 8 человек.

Среди членов ОВС «ВиС» такие организации как: ООО «Горская строительная компания», ООО «ЮгЭнергоСетьСтрой», ООО «Восток-строй», ЗАО Завод Стеклопластиковых труб «Дагнефтьиндустрия», ОАО «Газинжсети», ЗАО «Горыстрой», ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО Проектно-строительная компания «Махачкаластройсервис», ОАО «Буйнакское дорожно-эксплуатационное предприятие №8», ООО «Севкавгидроспецстрой», ЗАО «Управление магистральными дорогами г. Махачкалы», ООО «Генубстройсервис», ООО «НПП «Созидатель», ООО «Промстройкирпич», ООО «Севкавдорстрой», ООО «Югагропромдорстрой» и др.

Дата последнего изменения: 28 мая 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «ВиС»
лицензия ЦБРФ ВС № 4170 от 07.08.2017
Руководитель
Юсуп Баширович Шахбанов (директор)
по информации на 6 сентября 2017 г.
Адрес
Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 98 Е
Телефоны
8 (8722) 60-28-72
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4170 от 07.08.2017 Отозвана

Банк России приказом от 25.05.2018 года № ОД-1337 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НКО ПОВС «ВиС». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-983), а именно, в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.
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