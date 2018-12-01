Страховая компания Международная страховая компания «АйАйСи»

Справка banki.ru о компании

ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 177-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 57-е место по сборам в сегменте страхования имущества физических лиц (91,98%). Компания представлена обособленным подразделением в г. Долгопрудный (Московская обл.) и головным офисом в Москве.

Компания была зарегистрирована как ООО «Угольная страховая компания» в декабре 1998 года. В сентябре 2007 года общество сменило название на ООО «Столичная промышленная страховая компания», а в октябре 2008 года – на ООО «Международная страховая компания «АйАйСи». ООО «МСК «АйАйСи» является материнской компанией для ООО «Прайминвест» (доля участия – 100%), учрежденного в 2015 году.



Согласно актуарному заключению за 2015 год приоритетным направлением деятельности компании являлось страхование ответственности застройщиков за исполнение договорных обязательств. По сборам в данном сегменте страхования общество заняло седьмое место в Москве среди компаний осуществляющих данный вид деятельности. С июня 2016 года компания не входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков и не может осуществлять данный вид деятельности. В 4-м квартале 2016 года участники общества приняли решение об отказе от осуществления страхования гражданской ответственности застройщика. Основным видом бизнеса по итогам минувших лет стало страхование имущества физических лиц.

МСК «АйАйСи» является членом Московской Ассоциации Предпринимателей (МАП), Строй Клуба МАП, Национальной страховой гильдии и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются: Давид Аллабян (35%), Ара Арутюнян (35%) и Андрей Пимашков (30%).

В 2012 году компания собрала 867 тыс. рублей страховых премий против 1,71 млн рублей годом ранее, продемонстрировав падение сборов на 49,3%. В последующие годы в деятельности компании наблюдается позитивная динамика поступлений. В частности, по итогам 2013 года объем страховых взносов увеличился на 95,62%, а в 2014-м – на 68,81%. В 2015 году страховщик достиг колоссального прироста, собрав 76,97 млн рублей премий против 2,86 млн годом ранее. По итогам 2016-го отмечается резкое падение сборов (минус 91,35%), а в 2017-м общество увеличило сборы в 2,75 раза. Объем собранной премии составил 18,3 млн рублей (100% взносы, уплаченные физлицами). Размер выплат в 2017 году равен 313 тыс. рублей, уровень выплат – 1,71%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 53,25 млн рублей, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Размер выплат за последний отчетный период равен 1,56 млн рублей, уровень выплат – 2,93%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает страхование имущества физических лиц (91,98%) и добровольное медицинское страхование (8,57%).

Весь объем страховых премий в 2017 году общество собрало при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 22,65%.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие международные и российские страховые и перестраховочные компании: РНПК (Российская Национальная перестраховочная компания), SWISS Re, Munich Re, Hanover Re, Marsh, Willis и другие.

По итогам 2017 года компания показала чистую прибыль в размере 32 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 799 тыс. рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в 5,69 млн рублей по РСБУ и 5,72 млн рублей по МСФО.

27 сентября 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО «МСК «АйАйСи» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал, составляющий 1 млрд рублей, уменьшается на 844 млн рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества. Размер изменённого капитала юридического лица с 25 ноября 2016 года составляет 156 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 4 ед., страховых агентов-физических лиц – 1 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ирина Морозова (генеральный директор), Наталья Зиновец (гл. бухгалтер), Андрей Иванов.

Клиенты: ЗАО «Континент проект», ООО «Хайгейт», ООО НПФ «Информаудитсервис», ООО фирма «Стройпрогресс», ООО «Строймеханизация - 7», ЗАО «Руснефтегаз», ООО «Южно-Охтеурское», ООО «Динас-А», ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника», Обособленное подразделение «Белоярский песчаный карьер», Обособленное подразделение «Федоровский гравийный карьер», ООО «Арт-лоджистик», ООО «Стройпрогресс-Инвест», ООО «Джакомини», ООО «Агрофирма «Петропавловское» и др.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.