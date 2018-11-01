Страховая компания Респект

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Респект» (ранее «СК «Респект-Полис») – универсальная, средняя по размеру сборов страховая компания. Основная специализация – страхование строительно-монтажных рисков. По итогам 2017 организация занимает 25-е место по сборам среди российских страховщиков и первое место в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, занимающем 83,79% страхового портфеля. Офисы компании работают в 8 федеральных округах и 58 городах России. Компания зарегистрирована в Рязани, но головной офис находится в Москве.

Компания «Респект-Полис» была создана в 2000 году, учредителем страховщика выступила строительная компания «РусСтройПроект». Сконцентрировавшись на имущественном страховании юрлиц (в основном – строительных компаний), к середине 2000-х годов, во время строительного бума в России, «Респект-Полис» выбрал новое стратегическое направление – страхование строительно-монтажных рисков крупных корпоративных клиентов, намереваясь стать одним из лидеров этого рынка.



В 2005 году бизнес «Респект-Полиса» было решено объединить с бизнесом более крупной страховой компании «Метрополис» (специализировался на розничном страховании, в основном ОСАГО и каско, занимал 151-е место на рынке, объем собранной премии – 148,7 млн рублей; для сравнения: «Респект-Полис» занимал 238-ю позицию на рынке). Основной целью этого решения являлась диверсификация бизнеса страховщиков. Планировалось, что на базе «Метрополиса» будет создана крупная компания, имеющая сильные позиции как в рознице, так и в корпоративном бизнесе. Однако эти намерения так и не осуществились. А год спустя в состав учредителей «Респект-Полиса» вошла Ассоциация строителей России – организация, участниками которой являлись ведущие компании строительной отрасли и смежных отраслей. И «Респект-Полис», получив возможность более тесно сотрудничать с предприятиями строительного комплекса, начал активно укреплять свои позиции в сегменте страхования строительно-монтажных рисков. В 2007 году «Респект-Полис» занял 120-е место в рейтинге крупнейших российских страховщиков, собрав 488 млн рублей страховой премии (для сравнения: годом ранее страховщик собрал 43,9 млн рублем, что соответствовало позиции в топ-500 игроков страхового рынка).

В дальнейшем компания продолжала активно наращивать бизнес, ежегодно показывая темпы роста быстрее среднерыночных. В топ-50 крупнейших российских страховщиков «Респект-Полису» удалось войти в 2009 году (собранная премия – 1,9 млрд рублей). Эти позиции страховщику удалось сохранить и в дальнейшем. По итогам 2013 года «Респект-Полис» занимал 41-е место среди крупнейших российских страховщиков, собрав 2,9 млрд рублей страховой премии, и являлся одним из лидеров рынка страхования строительно-монтажных рисков корпоративных клиентов.

В октябре 2015 года компания сообщила о решении принять портфель по договорам страхования ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств АО Страховая компания «Опора» (до сентября 2015 года организация работала под наименованием ОАО «Открытие Страхование»). С 14 декабря 2015 года все права и обязанности по переданным договорам страхования перешли к ООО «СК «Респект».

С конца 2015 года и в настоящее время компания активно развивает региональную сеть. Со слов генерального директора страховщика – Александра Артамонова (до прихода в «Респект» в декабре 2015 года занимал руководящие посты в перестраховочном обществе «Находка Ре», страховых компаниях «Дар-Москва», «Сберегательное товарищество страхования», «АСКО», перестраховочной компании «Экспресс Ре», ЗАО «Марш – страховые брокеры». С 2002 по февраль 2009 года являлся заместителем генерального директора САО «Гефест», а с марта 2009 года занимал должность гендиректора в ОАО «Москва Ре»), открытие новых представительств производится с целью совершенствования сервиса в рамках страхования гражданской ответственности застройщиков жилья.

В настоящее время «Респект» – универсальная страховая компания, приоритетными направлениями деятельности которой является страхования гражданской ответственности застройщиков жилья, страхование имущества юридических лиц, грузов, сотрудников предприятий от несчастных случаев и строительно-монтажных рисков. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой гильдии. По состоянию на 1 августа 2018 года входит в список страховщиков, допущенных к работе на рынке страхования ответственности застройщиков (в список включены 12 компаний и одно общество взаимного страхования).

Единственным участником общества является ООО «РусСтройПроект» (доля участия в уставном капитале – 100%). Конечным бенефициаром выступает Юрий Варлахин (доля косвенного участия – 98,98%).

В октябре прошлого года стало известно о планируемом объединении ООО «СК «Респект» с АО «Страховая Компания «Опора» в 2018 году. Об этом заявил акционер и председатель совета директоров СК «Опора» Александр Кондратенков. В страховую группу «Опора», помимо компании «Респект», войдет и АО «НАСКО» (в 2017 году компания заняла 39-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 14-е место по сборам ОСАГО и вошла в топ-3 страховщиков Татарстана).

В 2013 году компания собрала на 5,39% меньше премий, чем за предыдущий отчетный год (2,88 млрд рублей против 3,05 млрд рублей годом ранее). Следующий период деятельности характеризуется позитивной динамикой сборов. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 25,41% и 4,14%, а в 2016-2017 годах – 86,6% и 16,75% соответственно.

В 2017 году компания собрала 8,2 млрд рублей страховых премий (аналогичный показатель в 2016-м – 7,02 млрд рублей), из них почти 100% составляют поступления по договорам с юридическими лицами. Страховых выплат в минувшем году произведено на сумму 49,3 млн рублей, уровень выплат составил 0,6%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,39 млрд рублей премий, что на 9,49% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,74 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 8,92 млн рублей, уровень выплат – 0,26%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (83,79%), страхование грузов (6,79%), страхование имущества юридических лиц (5,46%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,95%).

Почти весь объем премий в 2017 году был собран при помощи посредников (99,99%), размер среднего агентского вознаграждения составил 44,54%.

Чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ за 2017 год увеличилась в 4,3 раза и составила 583,91 млн рублей против 136,25 млн рублей за предыдущий отчетный период. Совокупный доход страховщика по МСФО в 2017 году составил 583,91 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 136,25 млн рублей).

Уставный капитал – 624 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 164 чел., количество страховых агентов-юридических лиц – 51 ед., страховых агентов-физических лиц – 136 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Респект» на уровне В+ «Невысокий уровень надежности» и отозвало его в связи с отказом компании от актуализации рейтинга (дата события – 17 марта 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.

Руководство: Александр Артамонов (генеральный директор), Михаил Ермишкин, Анна Валяева, Алексей Шуртаков, Владимир Тупиченков, Павел Фонарюк, Светлана Болобина.

Партнерами по перестрахованию являются около 100 страховых, перестраховочных и брокерских компаний, среди которых: синдикаты Lloyd’s, Swiss Re Europe S.A., AIG Europe Ltd., Zurich Insurance Company, Hannover Rück Se и другие.

Клиенты: АО «Республиканская инвестиционная компания», УМП «Томскстройзаказчик», ОАО «Горстройзаказчик», АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», АО «ИКС», ООО «Полис Групп», ООО Строительная компания «Любимый город», ООО «Выбор», ООО «Инстеп», ООО «НЭСК», МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ, МУП «Саргоркапстройкомплект» и др.

Дата последнего изменения: 9 ноября 2018 г.