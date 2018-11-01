Страховая компания АСКО-Страхование (Южурал-АСКО)

Справка banki.ru о компании

ПАО «АСКО-Страхование» (ранее ПАО СК «Южурал-АСКО») – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. Основная специализация – автострахование. Акционерами компании являются ее топ-менеджеры Аркадий Любавин и Валентин Гуща. По итогам 2017 года компания заняла 27-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии и 10-е место по сборам ОСАГО. Число клиентов компании превышает 1 млн. 200 тысяч в 18 регионах России. Головной офис расположен в Челябинске.

История компании

Страховая компания «Южурал-АСКО» была создана в 1990 году в Челябинске как филиал первой в России частной кооперативной страховой компании «АСКО», работавшей с 1989 года. Под названием «Южурал-АСКО» компания начала работать после того, как все кооперативы АСКО были преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью и получили отдельные лицензии. В июне 2018 года компания зарегистировала новое наименование ПАО «АСКО-Страхование». Основная цель переименования, по сообщению пресс-службы общества, связана с поддержкой активного продвижения услуг и продуктов в новых регионах.

С самого начала страховщик стал работать как универсальная компания, развивая розничное и корпоративное направления. С 1996 года компания начала активно развивать региональную сеть, открыв представительства в ряде городов на территории Челябинской области. К началу 2000-х годов подразделения компании работали более чем в 20 городах Челябинской и Курганской областей. Страховщик прочно занял лидирующие позиции на уральском рынке. В 2004 году компания вошла в топ-100 крупнейших российских страховщиков.

В последующие годы темпы роста компании превышали среднерыночные, при этом стратегия оставалась неизменной: страховщик по прежнему уделял особое внимание развитию автострахования. В конце 2010 – начале 2011 гг. в рамках стратегии по развитию ДМС компания открыла сеть собственных медицинских центров «АСКО-Здоровье».

В феврале 2017 года завершилось преобразование компании в публичное акционерное общество. В июле этого же года состоялось первичное публичное предложение акций на Московской бирже.

На протяжении последних лет страховщик демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов.

Акционеры: топ-менеджеры Аркадий Любавин (52,77%) и Валентин Гуща (34,32%).

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков и Союза страховщиков «Белый Соболь».

Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «АСКО-Страхование» до уровня ruВВВ- (дата обновления – 6 декабря 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Руководство: Аркадий Любавин (генеральный директор), Алексей Любавин, Надежда Белянина, Валентин Гуща, Заур Безиров, Инна Щеткина, Дамир Азаматов, Елена Дзюбина, Олег Деркач, Игорь Сизиков.

Наблюдательный совет (по сост. на 01.10.2018): Алексей Любавин (председатель), Аркадий Любавин, Валентин Гуща, Инна Щеткина, Олег Деркач, Алексей Овакимян.

Партнеры: ПАО Сбербанк, АО ЮниКредитБанк, ПАО ВТБ, ПАО ВТБ24, АО Газпромбанк, АО Россельхозбанк и др.

Клиенты: ГБУ ВО «Спортсооружения», ООО «Горсети», МУП «Теплоэнерго» и др.

Дата последнего изменения: 19 марта 2019 г.