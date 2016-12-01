Страховая компания Башкортостан Медицина

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Башкортостан Медицина» – небольшая региональная страховая организация, осуществляющая деятельность в области обязательного медицинского страхования. На рынке ОМС по данным на апрель 2016 года место компании не определено ввиду незначительного количества застрахованных лиц. Организация ведет свою деятельность в Республике Башкортостан, где насчитывается девять пунктов выдачи полисов, семь из которых находятся в Уфе. Сеть филиалов и представительств отсутствует. Головной офис компании находится в Уфе.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-90 отозвал лицензию компании на осуществление страхования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО СК «Башкортостан Медицина» зарегистрировано в ноябре 2012 года. В декабре 2013 года компания получила лицензию Банка России на осуществление обязательного медицинского страхования. Деятельность компании связана с предоставлением услуг по обязательному медицинскому страхованию, в рамках которого осуществляется выдача полисов ОМС всем категориям граждан, а также осуществляется защита интересов застрахованных.



Основным владельцем компании является Ира Латыпова, которой напрямую принадлежит 1% в уставном капитале и 99% опосредованно через ООО «БКС-Лизинг», которое с января 2016 года выступает владельцем еще одной башкирской страховой компании ООО «Страховые инвестиции», занимающейся добровольными видами личного страхования (кроме страхования жизни).

По итогам 2014 года согласно отчетности по РСБУ компании получила чистую прибыль в размере 9 тыс. рублей, по МСФО показан убыток в 11,74 млн рублей. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 456 тыс. рублей по РСБУ и совокупный доход в 1,46 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 60,01 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 11 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 9 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Асхат Хуснутдинов (генеральный директор), Ира Латыпова (главный бухгалтер).

Банк-партнер: ПАО «Башкомснаббанк».

Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО СК «Башкортостан Медицина» на 1 октября 2016 года составило 9,1 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.