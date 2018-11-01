Страховая компания РСХБ-Страхование

Справка banki.ru о компании

АО СК «РСХБ-Страхование» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. Основная специализация – страхование рисков агропромышленного комплекса и банкострахование. В 2017 году компания заняла 34-е место в рэнкинге ведущих страховщиков и стала лидером по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования. По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли премий пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (33,83%), сельскохозяйственное страхование (29,85%) и страхование имущества юридических лиц (16,64%). На сегодняшний день страховщик ведет деятельность в 55 регионах РФ. Головной офис расположен в Москве.

Компания «РСХБ-Страхование» была создана в 1995 году как страховая компания «ГазГарант» (г. Владимир). Компания специализировалась на страховании рисков в газовой сфере. В 2009 году мелкого страховщика (473-е место на рынке в 2008 году, объем страховых сборов – 20,6 млн рублей; к тому времени офис компании переехал из Владимира в Санкт-Петербург) купил один из лидеров российского страхового рынка – «СОГАЗ», созданный «Газпромом» (подробности сделки неизвестны). Участником СОГАЗа «ГазГарант» был недолго: осенью 2011 года компания снова была продана. Покупателем выступил один из крупнейших российских банков – государственный Россельхозбанк, принявший решение развивать собственный страховой бизнес. К тому времени «ГазГарант» не осуществлял операций (нулевые сборы по итогам трех кварталов 2011 года).



С появлением мощного акционера бизнес у страховщика резко пошел в гору. Уставный капитал компании, равный на момент покупки 31,7 млн рублей, вырос сначала до 500 млн, а год спустя – до 624 млн рублей. Новая «дочка» Россельхозбанка, получившая название «РСХБ-Страхование», сконцентрировалась в первую очередь на комплексном страховом обслуживании клиентов банка, страховании агропромышленного комплекса (развитию направления способствовало вступление с 2012 года в силу закона о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования, стимулировавшего аграриев страховать свои риски). Также «РСХБ-Страхование» развивало банковское страхование и розничный бизнес, взяв курс на универсальность. При этом полисы продавались как в подразделениях Россельхозбанка по всей стране, так и в собственной активно растущей сети филиалов.

В настоящее время «РСХБ-Страхование» – это универсальная компания, основные направления деятельности которой: страхование предприятий российского агропромышленного комплекса, личное и имущественное страхование. В своей деятельности компания уделяет особое внимание корпоративным и частным клиентам, находящимся в сельской местности, средних и малых городах.

СК «РСХБ-Страхование» является членом Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. По состоянию на 3 октября 2018 года компания входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 страховых компаний и одно общество взаимного страхования).

В июне 2016 года обществом было принято решение о создании ООО «РСХБ-Страховой брокер» (оказывает услуги по подбору оптимальных условий страхования частным и корпоративным клиентам), со 100-процентным участием в уставном капитале.

Владельцем 100% акций компании является АО «Россельхозбанк»*, конечным контролером которого выступает Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2012 году бизнес страховщика развивался темпами, значительно превышающими среднерыночные – объем сборов увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2011 годом и достиг 1,8 млрд рублей (58-е место на рынке). В период 2013-2014 годов продолжилась позитивная динамика сборов – темпы прироста составили 42,47% и 26,51% соответственно. В 2015-2016 годах объем поступлений компании увеличился на 25,08% и 16,22%, а по итогам 2017-го – на 26,52%. Размер собранной премии в прошлом году составил 5,82 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 4,6 млрд рублей). В структуре сборов 83,34% занимают премии по договорам с юридическими лицами и 16,66% – с розничными клиентами. Размер страховых выплат в 2017 году составил 1,58 млрд рублей, уровень выплат – 27,21%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,36 млрд рублей премий, что на 12,74% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,98 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 886,5 млн рублей, уровень выплат – 26,42%.

В страховом портфеле компании в 2017 году наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: страхование от несчастных случаев и болезней (33,83%), сельскохозяйственное страхование (29,85%, из них на страхование с господдержкой приходится 53,44% собранных по виду премий), страхование имущества (24,17%, из них имущества юридических лиц – 16,64%, физических лиц – 7,53%), каско (4,98%), добровольное медицинское страхование (2,69%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,17%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 3,08 млрд рублей (52,89%), размер среднего агентского вознаграждения составил 16,78%.

Партнерами компании по перестрахованию являются лидирующие отечественные и международные перестраховочные компании, такие как АО «СОГАЗ», ООО «СКОР Перестрахование», ООО СПК «Юнити Ре», Swiss Re Europe S.A., Partner Reinsurance Europe SE, Hannover Rück SE, Mapfre Re Compania Reaseguros SA, Reinsurance Company Sava Ltd.

В 2017 году организация получила чистую прибыль по РСБУ в размере 750,72 млн рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 363,44 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился в 2,6 раза и составил 928,05 млн рублей (в 2016-м получено 361,42 млн рублей).

Уставный капитал – 624 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 449 чел., страховых агентов-юридических лиц – 26 ед. (из них 1 – страховая организация, 25 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 55 чел. (из них 31 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: ruАА, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 18 сентября 2018 года).

«Национальное рейтинговое агентство» (НРА) отозвало рейтинг финансовой устойчивости компании в связи с окончанием срока действия договора (дата события – 29 июля 2016 года). Рейтинг выхода присвоен на уровне AAА «Максимальная степень надежности».



Руководство: Сергей Простатин (генеральный директор), Светлана Калинина, Андрей Гусаров, Евгения Вологдина, Олег Блинков.

Совет директоров: Борис Листов (председатель), Ирина Жачкина, Андрей Барабанов, Ольга Суворова, Константин Стырин, Сергей Простатин, Татьяна Кулькина.

Клиенты: АО «Россельхозбанк», ОАО «Индустриальный», ОАО «Рассвет», ОАО «Лужский комбикормовый завод», АО «Объединенная зерновая компания», АО «Агротехнический центр», АО «Птицефабрика «Комсомольская», ООО «Краснояружский сахарник», ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Научно-производственная фирма «ФИТО», ООО «РОС-бекон», ООО «Агроснабсахар», ООО «Профистрой» и др.

*Группа «Россельхозбанк» – финансовая группа, включающая «Российский Сельскохозяйственный банк» (сокр. «Россельхозбанк») – один из крупнейших банков в России, «РСХБ-Страхование» (страховая компания) и «РСХБ-Управление активами» (управляющая компания группы). Среди российских банков и банков Центральной и Восточной Европы ОАО «Россельхозбанк» занимает лидирующие позиции, а также является ведущим банком в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в собственности государства. Сегодня Россельхозбанк обслуживает порядка 6,2 млн физических и юридических лиц. АО «Россельхозбанк» занимает второе место в России по размеру филиальной сети – 73 филиала и порядка 1,2 тыс. офисов во всех регионах страны (по состоянию на 30 июня 2017 года). Представительства Банка открыты в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, за первые 9 месяцев 2017 года Россельхозбанк заработал чистую прибыль в размере 767,8 млн рублей (за аналогичный период 2016 года чистая прибыль составила 116,5 млн рублей). По итогам всего 2016 года чистая прибыль составила 909,2 млн рублей.

Дата последнего изменения: 9 ноября 2018 г.