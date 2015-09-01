Страховая компания Бирюза

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Бирюза» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 285-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали: добровольное медицинское страхование (70,19%) и страхование имущества юридических лиц (15,79%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 17.12.2015 года № ОД-3645 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «СК «Бирюза». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2619 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Бирюза»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 октября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО СК «Бирюза» работает на рынке страхования с 2001 года. До 2005 года компания работала под названием ООО «СК «Полис-Гарант». В настоящее время СК «Бирюза» является универсальным страховщиков, предоставляющим страховые продукты корпоративным и частным клиентам. СК «Бирюза» является профессиональным участником инвестиционных и строительных проектов в части страхования рисков и ответственности предприятий строительного комплекса г. Москвы, обеспечивает страховой защитой как строительные объекты и специальную технику, так и ответственность в процессе строительства и в период послепусковых гарантийных обязательств, осуществляет страхование автотранспорта, грузов, работников от несчастных случаев.

Компания является членом «Всероссийского союза страховщиков», Ассоциации делового сотрудничества «Стройиндустрия», Союза строителей республики Татарстан. Дочерних и ассоциированных обществ СК «Бирюза» не имеет.

Участниками страхового общества является ряд физических лиц, среди которых наибольшей долей в уставном капитале владеет Ольга Захарова (65,25%).

В 2012 году компания собрала на 6,07% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (111,36 млн рублей против 104,98 млн рублей годом ранее). В 2013 году отмечено резкое сокращение объемов сборов более чем в два раза (-55,53%). В 2014 году отрицательная динамика роста страховых премий сохранилась, объемы сборов сократились на 22,29%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 38,48 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 49,52 млн рублей), из них 53,16% составляют сборы с физических лиц и 46,84% – с юридических. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Москве (66,16%), Санкт-Петербурге (26,23%) и Тверской области (6,9%). Менее 1% сборов осуществлено в Московской области и Республике Татарстан.

Выплаты в 2014 году составили 19,38 млн рублей. Уровень выплат – 50,37%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 14,7 млн рублей (минус 35,29% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 7,23 млн рублей.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (70,19%), страхование имущества юридических лиц (15,79%), страхование от несчастных случаев и болезней (10,6%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 18,12 млн рублей (47,08%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,14%.

Партнерами по перестрахованию являются российский компании – ООО СПК «Юнити Ре», ООО «Росгосстрах», ОАО «САК «Энергогарант», ОАО «АльфаСтрахование».

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 7,64 млн рублей, по МСФО – 7,01 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Вильшанский (генеральный директор).

Партнеры

Банки: ОАО «Сбербанк», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО АКБ «Фора-Банк», ООО КБ «ВЕГА-Банк», ЗАО АКБ «Мосуралбанк».

Дата последнего изменения: 14 ноября 2016 г.