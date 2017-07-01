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Страховая компания Регионгарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
1 000 000
на 01.07.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
151 736
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
700 273
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
336 264
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование квартир
  • Ипотечное страхование
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование загородных домов
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Банкострахование
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

АО «СК «Регионгарант» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. С декабря 2016 года является участником группы «СОГАЗ». В 2016 году организация заняла 104-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Основные доли страхового портфеля компании по итогам 2016 года занимают: автострахование (42,52%, из них каско – 28,57%, ОСАГО – 13,95%), добровольное медицинское страхование (16,12%) и страхование имущества юридических лиц (11,71%). В настоящее время открыты филиалы компании в Томске и Санкт-Петербурге. Головной офис находится в Москве.

3 августа 2017 года Банк России приказом № ОД-2204 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

АО «СК «Регионгарант» образовано в апреле 1994 года как акционерная страховая компания «Колос». Фирменное наименование и организационно-правовая форма изменились в сентябре 1998 года с принятием решения о переименовании в акционерное общество «Страховая компания «Регионгарант». Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков и Российского Союза Автостраховщиков.

В октябре 2016 года АО «СОГАЗ» подало в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций АО «СК «Регионгарант». В начале ноября стало известно об удовлетворении ходатайства о покупке «СК «Регионгарант» с оговоркой, что объединенная компания должна будет не позднее чем через два квартала после сделки снизить долю на рынке страхования ответственности владельца опасного объекта в Забайкальском крае, Омской и Томской областях, на рынке ДМС Томской области и на рынке страхования железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга. 29 декабря 2016 года АО «СОГАЗ» завершило сделку по приобретению 100% голосующих акций АО СК «Регионгарант». Данная покупка стала для «СОГАЗа» четвертой сделкой на рынке M&A за последние годы (ранее страховщик приобрел компании «Транснефть», «АЛРОСА» и «ЖАСО»). Ранее 100% уставного капитала СК «Регионгарант» принадлежало нефтетрейдеру ООО «Сургутэкс», участниками которого являются Владимир Исаев (34%), Татьяна Дергачева и Андрей Спиридонов (по 33%), связанные с основателем и акционером частной инвестиционной группы VolgaGroup Геннадием Тимченко. Ранее Тимченко контролировал ООО «Сургутэкс» через компанию, зарегистрированную на Кипре.

В июне 2017 года СК «Регионгарант» завершила передачу в группу «СОГАЗ» страхового портфеля по добровольным и обязательным видам страхования (договоры по имущественному страхованию, добровольному личному страхованию, страхованию ответственности, в том числе по обязательным видам – ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП), а также перестраховочного портфеля.

С 2005 по 2014 год компания демонстрировала стабильный прирост страховых сборов. В 2012 году организация собрала на 19,82% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (879,29 млн рублей против 733,84 млн рублей годом ранее). В 2013 году объем поступлений увеличился на 9,27%, а в 2014-м – на 6,37%. По итогам 2015-2016 годов объемы сборов сократились на 16,92% и 17,52%. Объем собранной премии по итогам прошлого года составил 700,27 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 849,05 млн рублей), из них 74,51% занимают поступления с юридических лиц и 25,49% – с физических лиц. Размер страховых выплат в 2016 году составил 336,26 млн рублей, уровень выплат – 48,02%. За период с января по март текущего года страховщиком собрано 102,32 млн рублей (минус 40,55% к аналогичному периоду 2016 года), выплачено – 76,29 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 74,56%.

По итогам 2016 года в страховом портфеле компании основными составляющими являлись следующие виды страхования: автострахование (42,52%, из них каско – 28,57%, ОСАГО – 13,95%), страхование имущества (13,85%, из них имущества юридических лиц – 11,71%, физических лиц – 2,14%), добровольное медицинское страхование (16,12%), страхование средств воздушного транспорта (8,15%), страхование железнодорожного транспорта (6,21%), страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (4,29%), страхование грузов (3,48%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком собрано 198,31 млн рублей (28,32%), размер среднего агентского вознаграждения составил 15,91%.

В 2016 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 151,74 млн рублей, что на 47,23% меньше от показателя предыдущего года (в 2015-м – 287,55 млн рублей). Годовая прибыль по МСФО увеличилась на 11,34% и составила 232,97 млн рублей (в 2015-м – 209,45 млн рублей).

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 июля 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за I квартал 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 34 ед. (из них 20 – страховые организации, 14 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 21 чел., среднесписочная численность работников – 89 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 99 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг СК «Регионгарант» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень, и отозвал его в связи с отказом компании от актуализации рейтинга (дата события – 27 октября 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.

Руководство: Светлана Янова (генеральный директор), Елена Лагутина, Алексей Александров.

Совет директоров: Михаил Семенов (председатель), Светлана Янова, Алла Трофименко, Нина Панченко, Андрей Спиридонов.

Клиенты: МУП «Горзеленхоз» г. Барнаула, МУП «Автодорстрой» г. Барнаула, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» Минтруда России, МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», ФКП «Аэропорты Камчатки», АО «Корякэнерго», ГАУ Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» и др.

Дата последнего изменения: 7 августа 2017 г.
Справочная информация о компании
АО «СК «Регионгарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1908 от 13.04.2015
Руководитель
Светлана Юрьевна Янова (генеральный директор)
по информации на 5 июля 2017 г.
ОГРН
1027739066024
Адрес
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 221-39-04
+7 (495) 419-06-41
8 800 200-34-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1908 от 13.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 03.08.2017 года № ОД-2204 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования АО «СК «Регионгарант». Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ СИ № 1908 от 13.04.2015 Отозвана
ЦБРФ СЖ № 1908 от 13.04.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1908 - 03 от 13.04.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1908 - 04 от 13.04.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1908 - 05 от 13.04.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 1908 от 13.04.2015 Отозвана
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