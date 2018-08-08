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Страховая компания Европа

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 08.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
34 753
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
166 603
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
6 375
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
Справка banki.ru о компании

АО «СК «Европа» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 175-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и девятое место по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, доля которого в страховом портфеле превышает 95%. Компания представлена девятью обособленными подразделениями и головным офисом в Москве.

20 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2047 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «СК «Европа». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

АО «СК «Европа» зарегистрирована в июне 1993 года. Согласно актуарного заключения основной специализацией компании в 2015 году стало страховании ответственности застройщиков перед участниками долевого строительства. В настоящее время АО «СК «Европа» не входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков и не может осуществлять данный вид деятельности (по данным ЦБРФ по состоянию на 24 июня 2016 года в список включены 15 страховщиков).

В феврале 2016 года АО «СК «Европа» приняло страховой портфель по сельскохозяйственному страхованию (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) от ООО «БАЛТ-Страхование» (в компанию с 15 марта 2016 года назначена временная администрация, а 7 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2176 отозвал лицензии ООО «БАЛТ-Страхование» на осуществление страхования и перестрахования).

В декабре 2016 года компания уведомила о завершении процедуры передачи страхового портфеля по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору ООО «Региональная страховая компания». Передача страхового портфеля связана с принятием решения о добровольном прекращении осуществления страхования гражданской ответственности застройщика.

Акционерами компании являются: Виталий Курышев (24,66%), ООО «Прогресс Оптима» (24,37%, конечный владелец – Константин Петров), ООО «Экспертный Центр» (23,65%, единственный владелец – Светлана Ворончихина), Илья Мищенко (23,64%) и Александр Лестев (3,65%).

В течение 2012-2013 годов деятельность СК «Европа» отмечена негативной динамикой поступлений на фоне стабильного прироста с 2006 года. В 2012 году компания собрала на 7,91% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (22,88 млн рублей против 24,84 млн рублей годом ранее), а в 2013 году объемы страховых взносов уменьшились на 3,85%. В последующие два года компания достигла существенного прироста сборов: в 2014 году объем собранной премии увеличился на 14,87%, а по итогам 2015-го – на 559,29%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 166,6 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 25,27 млн рублей), из них 96,72% занимают поступления с юридических лиц и 3,28% – с физических лиц. Весь объем страховых премий в 2015 году собран в Санкт-Петербурге (96,72%) и Московской области (3,28%). Выплаты в 2015 году составили 6,38 млн рублей. Уровень выплат – 3,83%. По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 665,79 млн рублей, что почти в 7 раз превышает аналогичный показатель 2015 года, когда собрано было 97,65 млн рублей. Размер выплат за 9 месяцев 2016 года составил 41,73 млн рублей, уровень выплат за последний отчетный период – 6,27%.

Страховой портфель компании в 2015 году сформирован из договоров страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (96,72%) и страхования имущества физических лиц (3,28%).

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 161,14 млн рублей (96,72%), размер среднего агентского вознаграждения составил 35,33%.

По итогам 2014 года компания получила чистую прибыль в размере 239,05 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и убыток в 10,57 млн рублей по МСФО. В 2015 году чистая прибыль страховщика составила 34,75 млн рублей по РСБУ и 25,31 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых страховых агентов-физических лиц составила 40 чел, страховые агенты-юридические лица – отсутствуют, среднесписочная численность работников – 45 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 59 чел.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Виталий Курышев (генеральный директор).

Совет директоров: Виталий Курышев, Илья Мищенко, Александр Лестев, Евгений Остриков, Константин Петров.

Клиенты: АО «Мончегорские электрические сети», ФГУП «ЦНИИ конструкторских материалов «Прометей» и др.

Дата последнего изменения: 30 марта 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «СК «Европа»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0990 от 10.08.2016
Руководитель
Виталий Вячеславович Курышев (генеральный директор)
по информации на 30 марта 2018 г.
ОГРН
1025003076548
Адрес
127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3
Телефоны
+7 (981) 984-40-90
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0990 от 10.08.2016 Отозвана

Банк России приказом от 20.07.2017 года № ОД-2047 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «СК «Европа». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 0990 от 10.08.2016 Отозвана
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