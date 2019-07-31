Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы супермаркеты начисление бонусных баллов за покупки по карте в магазинах "Лента", которые в дальнейшем можно обменять на скидку в этих магазинах (1 балл=1 рубль), начисление: 300 приветственных баллов;

5% при покупках от 5 000 руб.;

3% при покупках от 3 000 до 4 999 руб.;

1% при покупках до 2 999 руб.;

макс. - 1 500 баллов в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 900 ₽ 900 руб. - плата за годовое обслуживание при оформлении карты в офисе банка;

300 руб. взимается за вступление в программу лояльности "Лента" при оформление карты в магазине "Лента" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;

комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;

экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

льготное снятие в банкоматах банков-партнеров Минусы Особые ограничения карта оформляется в магазинах "Лента" или в офисе банка Дата актуализации 31.07.2019 11:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.