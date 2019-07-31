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Дебетовая карта "Лента" в Райффайзенбанке

Visa Classic «Лента» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • супермаркеты

начисление бонусных баллов за покупки по карте в магазинах "Лента", которые в дальнейшем можно обменять на скидку в этих магазинах (1 балл=1 рубль), начисление:

  • 300 приветственных баллов;
  • 5% при покупках от 5 000 руб.;
  • 3% при покупках от 3 000 до 4 999 руб.;
  • 1% при покупках до 2 999 руб.;
  • макс. - 1 500 баллов в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 900 ₽
  • 900 руб. - плата за годовое обслуживание при оформлении карты в офисе банка;
  • 300 руб. взимается за вступление в программу лояльности "Лента" при оформление карты в магазине "Лента"
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
  • комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • льготное снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
Особые ограничения
  • карта оформляется в магазинах "Лента" или в офисе банка
Дата актуализации
31.07.2019 11:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Лента» в 51 городе России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027739326449
Сайт
www.raiffeisen.ru
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