Дебетовая карта "Лента" в Райффайзенбанке
Visa Classic «Лента» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 900 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- супермаркеты
начисление бонусных баллов за покупки по карте в магазинах "Лента", которые в дальнейшем можно обменять на скидку в этих магазинах (1 балл=1 рубль), начисление:
- 300 приветственных баллов;
- 5% при покупках от 5 000 руб.;
- 3% при покупках от 3 000 до 4 999 руб.;
- 1% при покупках до 2 999 руб.;
- макс. - 1 500 баллов в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 900 ₽
- 900 руб. - плата за годовое обслуживание при оформлении карты в офисе банка;
- 300 руб. взимается за вступление в программу лояльности "Лента" при оформление карты в магазине "Лента"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
- комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
Особые ограничения
- карта оформляется в магазинах "Лента" или в офисе банка
Дата актуализации
31.07.2019 11:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Лента» в 51 городе России
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- ОГРН
- 1027739326449
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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