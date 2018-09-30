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Страховая компания Ренессанс Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
250 001
на 30.09.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
473 922
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
23 881 032
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
1 420 653
за 2017
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Информация о компании

Страховая компания «Ренессанс Жизнь» оказывает широкий спектр услуг по различным видам страхования жизни и здоровья. Компания основана в 2004 году.

За годы работы «Ренессанс Жизнь» стала одной из системообразующих компаний страховой отрасли в России.

«Ренессанс Жизнь» - компания всероссийского масштаба. Более 90 отделений по всей стране.

«Ренессанс Жизнь» - компания, которой доверяют клиенты. На 01.10.2018 года у «Ренессанс Жизнь» более 3,5 млн действующих договоров с клиентами по всей России.

За время работы компания выплатила своим клиентам по договорам страхования жизни и здоровья свыше 5,3 млрд рублей.

«Ренессанс Жизнь» - компания-лауреат премий:

o    Сайт компании - призёр всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета 2018».

o    Диплом и кубок от Министерства финансов РФ как генеральному партнеру Всероссийских недель сбережений 2016, 2017 и 2018 годов.

o    Лауреат премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида - 2016» в номинации «HR-ПРОЕКТ ГОДА - 2016» за проект «Образовательная программа «Финансовое просвещение».

o    Лауреат международной премии The World Finance Awards. Компания стала лучшим страховщиком жизни в России в 2015 году по версии авторитетного британского журнала The World Finance.

o    Лауреат премии «Предприятие года - 2015». Компания награждена почетной медалью Национальный знак качества «Выбор России. Отечественный производитель».

o    Лауреат премии INVESTOR AWARDS 2013, 2014, 2015 и 2016 годов в номинации «Лучший продукт инвестиционного страхования жизни» за страховую программу «Инвестор».

o    Кубок от Министерства финансов РФ за активное содействие в повышении финансовой грамотности россиян по итогам Всероссийской недели сбережений 2015 года.

o    Лауреат премии «Финансовая Элита России 2015» в номинации «Инновационный страховой продукт года» за программу «Медицина без границ».

«Ренессанс Жизнь» - социально ответственная компания. «Ренессанс Жизнь» является партнером благотворительного фонда «Подари жизнь», в который осуществляет ежегодные пожертвования в размере от 5 000 000 рублей. Компания привлекает к участию в благотворительных акциях заинтересованных сотрудников и клиентов, а также выступает спонсором отдельных благотворительных проектов фонда «Подари жизнь».

Справка banki.ru о компании

OOO «CК «Ренессанс Жизнь» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. С ноября 2017 года входит в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». В 2017 году общество заняло 13-е место по сборам в рэнкинге российских страховщиков и четвертое место в сегменте страхования жизни, доля договоров по которому составляет 88,57% страхового портфеля. Сеть представительств компании состоит из более 90 отделений по всей стране. Головной офис расположен в Москве.

СК «Ренессанс Жизнь», как специализированная компания по страхованию жизни, была создана в 2004 году. Ее учредителями выступили «Группа Ренессанс Страхование» (крупный страховщик, занимающий в то время 21-е место по объему собранной премии, равной 2,5 млрд руб.; основной владелец – международная инвестиционная «Группа Спутник»* Бориса Йордана) и «Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР). Доли «Группа Ренессанс Страхование» и ЕБРР в новом страховщике составили 70% и 30% соответственно.

«Ренессанс Жизнь» стала одной из первых компаний на рынке реального страхования жизни (ранее страхование жизни в России практически всегда означало построение налогосберегающих схем). Планы страховщика были довольно амбициозны: занять к 2009 году более 10% российского рынка страхования жизни. Для этого учредители намеревались инвестировать в развитие компании порядка 36 млн долларов, 11 млн из которых обещал вложить ЕБРР (на тот момент рекордная на российском страховом рынке сумма инвестиций для этого банка). Президентом компании «Ренессанс-Жизнь» стал Ричард Карпович (ранее занимал позицию вице-президента крупнейшей польской страховой компании Commercial Union Polska SA.), а генеральным директором – Роман Суслов (до этого – экс топ-менеджер в крупном страховщике «РЕСО-Гарантия»).

Следует отметить, что и «Спутник», и ЕБРР ранее уже предпринимали попытки выйти на рынок страхования жизни, однако оба проекта оказались неудачными. Зато их совместное детище, наоборот, должно было оказаться успешным: российский рынок реального страхования жизни в то время начал постепенно расти, и, по оценкам ОФГ, к 2008 году его объем мог составить 1,5 млрд долларов. На этом рынке «Ренессанс Жизнь» выступила с «демократичными» продуктами, ориентируясь, прежде всего, на население со средними доходами в 300 долларов. Понимая, что страхование жизни не покупается, а продается, параллельно компания создавала филиальную сеть и обучала агентов специфике страхования жизни. А в начале 2006 года была создана дочерняя компания «Ренессанс Жизни» в Украине.

Впрочем, результаты первого года работы компании акционеров не порадовали, и летом 2006 года в компании появился новый генеральный директор – Остин Кимм (ранее работавший в дочерней компании страхового гиганта Aviva в Чехии). Он сконцентрировался на сотрудничестве с банками (сегмент кредитного страхования в нашей стране развивался одновременно с кредитованием) и брокерами, созданием агентской сети и обучением агентов, а также региональной экспансии. В результате в 2006 году объем премии, собранной «Ренессанс Жизнь» по долгосрочному страхованию жизни, достиг 131,5 млн руб., что почти в 20 раз превышало показатели предыдущего года. При этом региональная сеть страховщика увеличилась в 6 раз – в 24 офисах продаж на тот момент работали около 1 тыс. финансовых консультантов.

В июле 2008 года приступила к работе на рынке пенсионного обеспечения дочерняя компания страховщика – Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Жизнь и пенсии». В первый же год работы фонда удалось заключить 50 тыс. договоров обязательного пенсионного страхования, а в 2010 году НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии» намеревался довести этот показатель до 200 тыс. При этом акционеры фонда планировали инвестировать в его развитие порядка $56 млн в течение пяти лет.

В 2009 году «Ренессанс Жизнь» начала развивать еще один канал продаж своих продуктов – через сетевой бизнес (технология продаж по принципу так называемого MLM маркетинга), для этого была создана ее 100-процентная дочерняя компания «RenLife Active». Одновременно «Ренессанс Жизнь» продолжала расширять бизнес. К тому времени на территории России работали 57 представительств компании, количество финансовых консультантов достигло 4000 человек.

Очередной «рывок» компании удалось совершить в 2012 году, заняв 18-е место в целом на рынке (сборы компании – 8,6 млрд рублей) и 2-е место – среди крупнейших страховщиков жизни. К этому времени сегмент страхования жизни в России уже несколько лет развивался быстрее, чем весь рынок страхования в целом. При этом основная доля продаж приходилась на банковский канал, посредством которого реализовывались продукты по страхованию жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, а также по накопительному и инвестиционному страхованию.

Однако и на этом компания не остановилась. Развивая продажи продуктов по страхованию кредитов, в 2013 году она стала самой быстрорастущим страховщиком в России, «ворвавшись» в топ-10 лидеров рынка (10-е место по объему собранной премии, которая составила 21,3 млрд рублей).

Осенью 2013 года владельцем «Ренессанс жизнь» и НПФ «Ренессанс жизнь и пенсии» (на тот момент занимал 14-е место на рынке по размеру собственного имущества – 26 млрд рублей) стал «Спутник», выкупивший у ЕБРР принадлежащие банку 30% акций этих структур. Правда, ненадолго – практически сразу же около 40% акций этих компаний были проданы Анатолию Мотылеву, бывшему акционеру банка «Глобэкс» (банк обанкротился в 2009 году). Подробности сделки не раскрывались.

В конце декабря 2015 года ООО «СК «Ренессанс Жизнь» уведомила о принятии страхового портфеля по страхованию жизни от АО «Группа Ренессанс Страхование». Данное решение принято в связи с добровольным отказом АО «Группа Ренессанс Страхование» от осуществления данного вида страхования. В марте 2018-го компания приняла от АО «Интач Страхование» обязательства по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, оформленных в офисах АО КБ «ЛОКО-Банк».

В июле 2017 года состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние»** о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok***. Сообщалось, что в объединенной компании 52,1% будет принадлежать международной группе «Спутник» Бориса Йордана, 35,8% – УК «Трансфингрупп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), 12,1% будет у международного институционального инвестора – фонда Baring Vostok.

21 ноября 2017 года Группа Ренессанс страхование и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Бэринг Восток завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом «Ренессанс Страхование», в состав которой вошли: АО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп». Весь бизнес в периметре новой группы будет интегрирован в две компании: «Ренессанс страхование» и «Ренессанс Жизнь». Таким образом, компания «Ренессанс Жизнь» аккумулирует все ресурсы для развития бизнеса в life-сегменте и усилит позиции в качестве системно значимой страховой организации.

ООО СК «Ренессанс Жизнь» является членом Президиума Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ) и членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Учредителем общества является международная инвестиционная «Группа Спутник» Бориса Йордана, осуществляющая управление через АО «РенПрайм» (39,25%), ООО «Лента Центр» (20,25%), ООО «ПКВит» (20,25%) и ООО «Полюс Перспектива» (20,25%). Материнской компанией участников ООО «СК «Ренессанс Жизнь» являются: ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (контролируется Группой Спутник), АО «УК «Трансфингруп» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» и кипрская компания Notivia Ltd. Конечные бенефициары – Борис Йордан (42,61%), Мэри Луиз Феррьер (31,57%), Дмитрий Бакатин (22,88%) и Сергей Рябцов (2,94%).

В 2012 компания демонстрировала существенный прирост – объем премий увеличился более чем в 7 раз (собрано 8,63 млрд рублей против 1,11 млрд рублей годом ранее). В 2013 году позитивная динамика сборов продолжилась – прирост составил 147%, а годом позже отмечается снижение поступлений на 39,3%. В 2015 году объем собранной премии увеличился менее чем на 1%, а по итогам 2016-2017 годов компания увеличила поступления на 52,93% и 20,5% соответственно.

В 2017 году компания собрала 23,88 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016 году – 19,82 млрд рублей), из них более 99% занимают сборы с физических лиц. Страховых выплат произведено на сумму 1,42 млрд рублей, уровень выплат равен 5,95%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 15,04 млрд рублей премий, что на 33,39% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 11,28 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 980,69 млн рублей, уровень выплат – 6,52%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании доля договоров страхования жизни составляет 88,57% (из них 44,09% занимает страхование жизни заемщика), страхование от несчастных случаев и болезней занимает 10,31%.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 23,71 млрд рублей (99,29%), размер среднего агентского вознаграждения составил 58,36%.

Партнерами по перестрахованию являются такие международные компании, как Gen Re, Рartner Re и Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК).

В 2017 году компания получила 473,92 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 3 раза больше, чем за предыдущий отчетный период (в 2016 году – 160,03 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году составил 764,66 млн рублей, что на 23,8% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 617,68 млн рублей).

Уставный капитал – 250 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 95 ед., страховых агентов-физических лиц – 875 чел. (из них 33 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «Ренессанс Жизнь» до уровня ruA (дата события – 27 ноября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

Руководство: Олег Киселев (генеральный директор, председатель правления), Юрий Смышляев, Сергей Фаизов, Антон Чернявский, Максим Проворов.

Партнеры компании

Банки: ООО КБ «Ренессанс Кредит», ПАО «ВТБ 24», ОАО «Альфа-банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО «Транскапиталбанк», ПАО Банк «Открытие» и другие.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3972 от 11.05.2017
Руководитель
Олег Михайлович Киселев (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1047796714404
Адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
Телефоны
+7 (495) 981-29-81
Официальный сайт
https://www.renlife.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3972 от 11.05.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 3972 от 11.05.2017 Действует
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