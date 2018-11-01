Страховая компания УГМК-Медицина

Справка banki.ru о компании

ООО СМК «УГМК – Медицина» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года компания заняла 122-е место по размеру собранной страховой преми среди российских страховщиков и 29-е место в сегменте ДМС, доля которого в страховом портфеле составляет 100%. На рынке ОМС компания занимает второе место по численности застрахованных в Свердловской области (доля рынка – 14,8%). Представительства компании находятся в различных городах Свердловской области: в Верней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуральске, Ревде, Серове и др. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

ООО СМК «УГМК – Медицина» является полным правопреемником ООО СМК «Кольцо Урала – Медицина», начавшего свою деятельность на рынке медицинского страхования (ОМС и ДМС) в Екатеринбурге в 1999 году. К 2007 году компания стала одной из крупных медицинских страховых компаний Уральского региона. В октябре того же года компания провела ребрендинг и начала работу под действующим названием. В декабре 2012 года было принято решение о реорганизации компании путем присоединения к ней общества с ограниченной ответственностью медицинского страхования «Мегус-АМТ» (100% дочернее предприятие ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»). С мая 2017 года общество является членом Всероссийского Союза Страховщиков.



В настоящее время СМК «УГМК – Медицина» предлагает услуги по обязательному и добровольному медицинскому страхованию в Екатеринбурге и Свердловской области. Общая численность застрахованных по ОМС на 1 января 2018 года составила 657,3 тыс. человек.

Единственным участником СМК «УГМК – Медицина» является ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (100%). Конечной контролирующей стороной для компании является российский предприниматель узбекского происхождения, основатель и президент Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов. Компания входит в состав одного из крупнейших финансово-промышленных холдингов России ООО «УГМК-Холдинг»*.

В 2013 году компания демонстрировала снижение объема сборов на 13,78%, получив 145,33 млн рублей премий против168,56 млн рублей премий годом ранее. В 2013 году наблюдается прирост на 38,84%, а в 2015-м – очередное снижение сборов на 13,37%. В 2016-2017 годах компания показала рост объема поступлений на 84,59% и 4,36% соответственно. Размер собранной премии по итогам года составил 336,73 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 322,66 1 млн рублей), из них 71,7% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 28,3% – доля физических лиц. 80,32% премий собрано в Свердловской области. В данном регионе по итогам года компания заняла второе место по сборам ДМС. Размер страхового возмещения в 2017 году достиг 316,06 млн рублей, уровень выплат – 93,86%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 309,65 млн рублей премий, что на 7,93% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 286,91 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 159,3 млн рублей, уровень выплат – 51,45%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года занимает добровольное медицинское страхование (100%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 100,05 млн рублей (29,71%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,38%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 2,52 млн рублей по РСБУ и 1,98 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с чистой прибылью в размере 2,22 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и убытком в 583 тыс. рублей по МСФО.

13 января 2017 года внеочередным общим собранием участников общества принято решение об уменьшении уставного капитала на 35 млн рублей путём погашения доли, принадлежащей обществу. Размер изменённого капитала с 27 марта 2017 года составляет 135 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 83 чел., страховых агентов-физических лиц – 56 чел. (из них 3 – индивидуальные предприниматели), страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет актуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Леонтьев (генеральный директор).

СМК «УГМК – Медицина» обеспечивает полисами добровольного медицинского страхования персонал крупнейших предприятий Свердловской области, в числе которых ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», АО «Ростерминалуголь», АО «Восточный порт» и др.

*«УГМК-Холдинг» – один из крупнейших финансово-промышленных холдингов России, который включает в себя ведущие металлургические предприятия РФ, а также Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» и благотворительный фонд «Дети России». Владельцем холдинга считается Искандер Махмудов.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.