Страховая компания Русская страховая транспортная компания (РСТК)

Справка banki.ru о компании

ОАО «Русская страховая транспортная компания» является универсальной компанией. Основной владелец – подконтрольный «Русстройпроекту» «Инвестиционный альянс» (94% акций). В конце 2014 года Банк России ввел в РСТК временную администрацию, а Российский союз автостраховщиков приостановил отгрузку страховщику бланков полисов ОСАГО.

Банк России приказом от 20.05.2015 № ОД-1117 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ОАО «Русская страховая транспортная компания».



Русская страховая транспортная компания (РСТК) была создана в 1990 году при участии Министерства автомобильного транспорта РСФСР. Активно сотрудничая с транспортными предприятиями, пользуясь поддержкой Минавтотранса, компания сконцентрировалась на обязательном и добровольном страховании пассажиров транспортных средств (обязательное страхование было введено в 1992 году указом президента), а также ответственности перевозчиков. Одновременно РСТК активно наращивала филиальную сеть: в 1993 году ее региональная сеть насчитывала девять филиалов в крупных российских городах.



К началу 2000-х годов РСТК стала одним из лидеров в сегменте страхования пассажиров автотранспорта и сохраняла эти позиции в течение нескольких лет. В 2003 году компания начала выдавать полисы ОСАГО, а также стала активно развивать страхование жизни, страхование имущества частных и корпоративных клиентов и добровольное медицинское страхование. Правда, в федеральном масштабе позиции компании оставались далеко не лидирующими: по итогам 2004 года РСТК занимала 201-е место среди крупнейших российских страховщиков (180 млн рублей страховой премии), при этом более половины сборов приходилось на ОСАГО (106 млн рублей; компания занимала 55-е место на рынке ОСАГО).

В последующие несколько лет РСТК активно развивалась, сконцентрировавшись на работе в регионах. По итогам 2011 года компании удалось попасть в топ-40 крупнейших страховщиков (34-е место, объем собранной премии - 2,9 млрд рублей; порядка трети из этой суммы приходилось на ОСАГО). Региональная сеть выросла до 58 филиалов по всей стране, обеспечивая более 90% сборов страховщика. В связи с этим в 2013 году РСТК заявила о решении усилить присутствие компании в Москве.

В 2013 и 2014 годах РСТК продолжала наращивать бизнес, в основном за счет ОСАГО. Так, на этот вид страхования приходилось больше половины из собранных с января по сентябрь 2014 года взносов (составили 3,1 млрд рублей). При этом объем выплат РСТК по ОСАГО практически достиг общего объем выплат за три квартала 2014 года (512 млн и 656 млн рублей соответственно). Увлечение автомобильным страхованием, характеризующимся высокой убыточностью, не прошло даром – компания начала испытывать финансовые трудности. Еще в мае 2013 года Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) и Национальный союз агростраховщиков (НСА) исключили РСТК из состава союзов «за систематическую неуплату членских и иных взносов». Таким образом, РСТК лишилась права заключать договоры обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

В конце 2014 года Банк России ввел в РСТК временную администрацию, а РСА приостановил отгрузку страховщику бланков полисов ОСАГО.

В настоящее время РСТК является универсальной компанией.

Основной владелец РСТК – подконтрольный «Русстройпроекту» «Инвестиционный альянс» (94% акций).

По итогам 2013 года РСТК заняла 38-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии (3,4 млрд рублей; аналогичный показатель в 2012 году – 3,4 млрд рублей).

Выплаты компании в 2013 году составили 810 млн рублей.

Основное направление деятельности – ОСАГО (доля в портфеле компании – почти 40%).

Региональная сеть насчитывает более 80 филиалов и представительств по всей стране.

Объем собранной премии по итогам 2014 года составил 4,3 млрд рублей. Выплаты компании в 2014 году составили 984,3 млн рублей.

Уставный капитал – 503 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2014 года).

Убыток, согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2013 года составил 3,4 млрд рублей.

Партнерами компании по перестрахованию являются Misr Insurance Company и синдикаты Lloyd's.

Компания не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными

рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Зискинд (генеральный директор), Анна Константинова, Тамара Левкович, Юлия Луцкова, Людмила Копылова.

Партнеры компании: нет данных.

Автосалоны и автосервисы: нет данных.

Банки: нет данных.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.