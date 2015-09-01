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Страховая компания Антарес

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
625 020
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
737
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
104 789
за 2014
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Антарес» – небольшая по размеру сборов универсальная компания (до 2013 года – исключительно перестраховочная). По итогам 2014 года компания заняла 241-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 19-е место по размеру перестраховочных премий и 47-е место в сегменте страхования грузов, занимающем более 95% страхового портфеля по итогам 2014 года. Основная деятельность страховой организации осуществляется на территории Москвы, где расположен ее главный офис. Региональная сеть филиалов и представительств отсутствует.

Банк России приказом от 26.01.2016 года № ОД-209 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Антарес».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2546), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 мая 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО СК «Антарес» – российская страховая компания, созданная в ноябре 2010 года. С момента основания компания занималась классическим перестрахованием, предоставляя факультативную и облигаторную перестраховочную защиту. В апреле 2013 года компания получила лицензию на осуществление страхования (грузов, имущества юридических лиц, строительно-монтажных работ и др.).

В июле 2015 году компания попала под пристальное внимание правоохранительных органов в связи с незаконным выводом денег. Преступная схема заключалась в оформлении страховок с минимальным риском и возврате денег клиенту на новый счет за небольшой процент (2,5-3,7% от суммы). Менее чем за три года в теневой сектор было выведено как минимум 17 млрд руб., злоумышленники заработали на этом 572 млн руб. Вследствие спецоперации МВД был задержан и помещен под домашний арест бывший гендиректор ООО «Страховая компания «Антарес» Роман Вербицкий, а также еще несколько человек. Всем им инкриминируется «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ).

Единственным участником страховой компании с августа 2015 года является ООО «Профконсалт» (доля прямого участия – 100%). Конечные бенефициары – Владимир Левин (доля косвенного участия – 50%), Владимир Жингель и Роман Соболев (участие каждого – по 25%). Ранее 59,2% уставного капитала компании принадлежало ООО «Атташе» (конечный контролер – Александр Низаметдинов) и 40,8% – ООО «Профконсалт».

В виду отсутствия лицензии на осуществление страхования в 2011-2012 годах компания не имела страховых взносов по добровольным видам страхования.

Объем страховых премий в 2014 году составил 104,79 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 4,29 млн рублей), из них 100% составляют сборы по договорам с юридическими лицами. По территориальному распределению весь объем страховых взносов в 2014 году собран в Москве.

Выплаты в 2014 году не осуществлялись. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 223,18 млн рублей (29,25 млн рублей за аналогичный период 2014 года), выплачено – 132,94 млн рублей.

В 2014 году страховой портфель компании состоял на 96,73% из страхования грузов и на 3,27% – из страхования имущества юридических лиц.

Весь объем страховых премий в 2014 году был собран путем прямых продаж, без помощи посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 737 тыс. рублей, по МСФО – 38,98 млн рублей.

Уставный капитал – 625,02 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Илья Юрченко (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 9 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Антарес»
лицензия ЦБРФ СИ № 4255 от 26.06.2015
Руководитель
Рустам Николаевич Асгаров (конкурсный управляющий)
по информации на 28 апреля 2016 г.
ОГРН
1107746993375
Адрес
117105, г. Москва, Шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1/2, оф. 59д
Телефоны
+7 (495) 762-47-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 4255 от 26.06.2015 Отозвана

Банк России приказом от 26.01.2016 года № ОД-209 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Антарес».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ ПС № 4255 от 26.06.2015 Отозвана
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