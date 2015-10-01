Страховая компания Страховое общество «Маяк»

ООО «Страховое общество «Маяк» — универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года организация заняла 104-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-30 в сегменте страхования имущества юридических лиц. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими были страхование имущества юридических лиц (61,96%) и страхование от несчастных случаев и болезней (26,98%). Головной офис находится в Москве.
Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3719 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховое Общество «Маяк».
Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2690 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.
СО «Маяк» — универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в июне 2004 года. Основные направления деятельности — страхование имущества юридических лиц, страхование строительно-монтажных рисков и страхование грузов.
Основными участниками общества выступают три юридических лица: ООО «Манн» (54,38%), ООО «Лидер» (22,81%) и ООО «Спектрстрой» (22,81%). Основной владелец — Виктор Соколов, контролирующий 100% ООО «Манн».
В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала снижение объемов сборов на 43,89% и 4,02% соответственно. В 2014-м показан существенный прирост — на 47,29% больше, чем в предыдущем отчетном году.
Объем страховых премий в 2014 году составил 940 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 638,2 млн).
Выплаты компании в 2014 году составили 669,82 млн рублей. Уровень выплат — 71,26%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 265,95 млн рублей (плюс 150% к аналогичному периоду 2014-го), выплачено — 219,40 млн.
По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (61,96%), страхование от несчастных случаев и болезней (26,98%) и страхование грузов (11,06%).
По итогам 2014 года компания заняла 27-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц.
В 2014-м при помощи посредников страховщиком было собрано 940 млн рублей (100%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,28%.
По итогам 2014 года прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, достигла 1,9 млн рублей, по МСФО — 115,4 млн.
Уставный капитал — 237,67 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).
В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Александр Александров (генеральный директор).
Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 3754 от 24.10.2014
|Отозвана
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Банк России приказом от 24.12.2015 года № ОД-3719 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховое Общество «Маяк».
Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.
|ЦБРФ СИ № 3754 от 24.10.2014
|Отозвана
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