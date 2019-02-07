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Промсвязьбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Твой кэшбэк

Mastercard World «Твой кэшбэк» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 639 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
228 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
Бонусы
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки

  1. Начисление баллов в зависимости от остатка по карте (5% от суммы среднемесячного остатка, макс. 1 500 баллов в месяц) или в категориях повышенного начисления (клиент выбирает 3 категории из перечисленных как в рамках одного пункта, так и в рамках нескольких; изменять категории можно 1 раз в квартал, при этом выбранные за предыдущий квартал категории недоступны для выбора в новом периоде; макс. выплата - 1 500 руб. в месяц):

    • 5% в категориях "Товары для детей", "Красота", "Кино и театры", "Книги и канцтовары", "Аптеки", "Цветы и подарки", "Кафе, рестораны, фастфуд", "Такси, каршеринг", "Товары для животных";
    • 3% - "Спорт и активный отдых", " Здоровье", "АЗС и автоуслуги" и "Одежда, обувь, аксессуары";
    • 2% - "Электроника", "Супермаркеты и универмаги" и "Товары для дома";

  2. За прочие покупки:

    • 1%, макс. 1 500 руб. в месяц

Баллы начисляются при безналичном обороте по карте от 5 000 руб. в месяц, переводятся в рубли по курсу 1 балл = 1 руб.

Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
5% от суммы среднемесячного остатка баллами, макс. 1 500 баллов в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 639 ₽

со 2-го года: 0-1 788 руб.

по 149 руб. в месяц, плата не взимается за 1-й месяц обслуживания и далее при сумме покупок или остатке на карте более 20 000 руб. в течение месяца

Снятие наличных в банкоматах банка

0%/ 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
  • 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; при выдачи свыше ежедневного лимита комиссия составит 2% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 39 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • бонусные баллы переводятся в рубли
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
07.02.2019 14:23
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
228 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Твой кэшбэк» в 137 городах России
30 732
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный