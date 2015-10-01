Страховая компания Русское общество страхования «Родина»

Справка banki.ru о компании

ООО «Русское общество страхования «Родина» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 174-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-15 по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования – главной составляющей страхового портфеля (~100%). Компания не имеет филиалов. Обособленные подразделения компании открыты в Новосибирской области, Республике Калмыкия, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике. Головной офис компании расположен в Москве.

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-80 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Русское общество страхования «Родина».



Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2781), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда г. Москва от 25 июля 2016 года ООО «Русское общество страхования «Родина» признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство на шесть месяцев.



ООО «Русское общество страхования «Родина» создано путем реорганизации в форме преобразования в октябре 2010 года, является правопреемником ЗАО «Страховая компания «Родина Рос», созданного в июле 1999 года. В январе 2011 года произошла реорганизация ООО «Русское общество страхования «Родина» путем присоединения к нему ООО «Лесное страховое общество».



В настоящее время компания является универсальным страховщиком, приоритетное направление деятельности которого – сельскохозяйственное страхование. С января 2013 года страховая компания является членом Ассоциации агропромышленных страховщиков «Агропромстрах».

Участниками общества с июля 2015 года являются ОАО «Международный центр финансовых операций» (79,81%) и ООО «ВозрРосс» (18,57%). Ранее 98% уставного капитала компании принадлежало Автономной некоммерческой организации «Академия предпринимательства». Ключевых бенефициаров компания не раскрывает.

Сборы компании до 2012 года находились на очень незначительном уровне. В 2012 году компания собрала всего 1,41 млн рублей, что на 81% меньше, чем в предыдущем отчетном году (в 2011 году – 7,39 млн рублей). В 2013 и 2014 годах компания демонстрирует колоссальный прирост объемов страховых премий – до 68,95 млн рублей и 395,01 млн рублей соответственно.

Весь объем страховых премий за 2014 год собран по договорам с юридическими лицами. По территориальному распределению более половины объема страховых премий (51,4%) собрано в Москве. Оставшийся объем поступлений распределён между Чеченской Республикой (19,08%), Республикой Калмыкия (11,16%), Карачаево-Черкесской Республикой (10,45%) и Новосибирской областью (7,91%).

Выплаты в 2014 году составили 26,94 млн рублей. Уровень выплат в 2014 году составил 6,82%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 17,08 млн рублей, выплачено – 29,52 млн рублей (уровень выплат – 172,83%).

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании главной составляющей являлось сельскохозяйственное страхование, занимающее 99,88%. При этом на страхование с господдержкой приходится 98,38% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 169,31 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 388,14 млн рублей. В сегменте сельскохозяйственного страхования компания заняла 15-е место среди российских страховщиков в 2014 году.

В 2014 году страховые премии собраны путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 942 тыс. рублей, по МСФО – 32,33 млн рублей.

Уставный капитал – 147,9 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Виктор Садриев (конкурсный управляющий).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 5 сентября 2016 г.